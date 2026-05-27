يُعد العيد من أكثر المناسبات التي ينتظرها الكثيرون لقضاء أوقات سعيدة مع العائلة والأصدقاء، لكن كثرة الزيارات والتحضيرات والالتزامات قد تتحول أحيانًا إلى مصدر للإرهاق والتوتر بدلًا من الاستمتاع الحقيقي بالأجواء.

تنظيم الوقت إلى أن تحقيق التوازن بين الراحة والالتزامات يساعد على الاستمتاع بأيام العيد دون ضغط أو إجهاد نفسي وجسدي، بحسب "psychologytoday".

لا تضغطي نفسك بالمثالية

ليس من الضروري إنجاز كل شيء بشكل مثالي، فمحاولة القيام بكل المهام دفعة واحدة قد تزيد من الشعور بالتوتر والإرهاق.

نظّمي وقتك مسبقًا

يساعد وضع خطة بسيطة للزيارات والمهام اليومية على تقليل الضغط وتجنب الشعور بالفوضى خلال أيام العيد.

احرصي على فترات راحة

الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم يساعد على الحفاظ على الطاقة وتحسين الحالة المزاجية.

لا تهملي شرب المياه والطعام الصحي

الإفراط في الحلويات والأطعمة الدسمة قد يزيد من الشعور بالخمول، لذلك يُفضل الحفاظ على التوازن الغذائي وشرب المياه بانتظام.

خصصي وقتًا لنفسك

حتى مع الانشغال بالزيارات العائلية، من المهم تخصيص وقت للهدوء أو ممارسة نشاط تحبينه لتجديد الطاقة وتقليل التوتر.

لا تبالغي في الالتزامات الاجتماعية

من الطبيعي الاعتذار عن بعض الزيارات أو المناسبات إذا شعرتِ بالإرهاق، للحفاظ على راحتك النفسية والجسدية.

وتؤكد الدراسات النفسية أن الاستمتاع الحقيقي بالمناسبات يرتبط بالراحة النفسية والتوازن، وليس بكثرة المهام أو الضغوط الاجتماعية.

