الأكل تحت الضغط النفسي عادة نفسية سيئة وغير سليمة صحيا، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الكثيرين يقومون بها ولا يستطيعون التحكم في أنفسهم.

ويؤدي الأكل تحت الضغط النفسي إلى أضرار صحية بالغة، نوضحها في السطور التالية، وفقا لموقع greateasternlife.

1-زيادة الوزن والمشاكل الصحية المرتبطة بها

لا يقتصر تأثير تناول الطعام بدافع التوتر على زيادة استهلاك السعرات الحرارية فحسب، بل إن التوتر نفسه يبطئ عملية التمثيل الغذائي والهضم، ما يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل أسرع. وقد تؤدي زيادة الوزن غير المنضبطة إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة وما يصاحبها من أمراض، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

2-نقص التغذية

عادة ما تكون الأطعمة المصنعة والغنية بالسعرات الحرارية، التي نشتهيها عند الشعور بالتوتر، أقل قيمة غذائية، مثل رقائق البطاطس والحلويات والشوكولاتة والأطعمة المقلية.

عند تناول الطعام بدافع التوتر، نستهلك كميات أكبر من هذه الأطعمة، مما قد يقلل شهيتنا لوجباتنا الصحية المعتادة.

ومع مرور الوقت، قد نتعرض لخطر نقص التغذية إذا لم نحصل على كميات كافية من العناصر الغذائية المهمة، كما يمكن أن يؤدي نقص التغذية إلى ضعف جهاز المناعة وزيادة قابليتنا للإصابة بالأمراض، بالإضافة إلى ذلك، يعد التوتر عاملا مضادا للتغذية، حيث يقلل من قدرة الجسم على امتصاص وتخزين العناصر الغذائية.

3-تأثيره على الصحة النفسية

قد تؤدي نوبات الإفراط في تناول الطعام خلال فترات التوتر إلى مشاعر الذنب والخجل، وقد تدفع إلى سلوكيات معاكسة تماما كالتقيؤ أو الامتناع عن الطعام، وإذا لم تعالج الأسباب الكامنة وراء التوتر وأنماط التأقلم، فقد يؤدي ذلك إلى حلقة مفرغة من الإفراط في تناول الطعام والتقيؤ.

