كشفت الدكتورة كريمة ماجوميدوفا، طبيبة الأعصاب الروسية، أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق يمكنهم التغلب على هذه المشكلة دون استخدام الأدوية، وذلك من خلال اتباع أساليب وعادات صحية تساعد على تحسين جودة النوم.

لماذا لا ينصح باللجوء إلى أدوية النوم فورا؟

لا ينبغي للأشخاص الذين يعانون من الأرق التوجه إلى استخدام الأدوية مباشرة، إذ قد يسهم الاستعداد الجيد للنوم وتهيئة الظروف المناسبة له في حل هذه المشكلة بشكل طبيعي، لكن اتباع عادات نوم صحية يمكن أن يحسن جودة النوم.

يعتبر العلاج السلوكي المعرفي، المعترف به عالميا الطريقة الأكثر فعالية لمكافحة الأرق.

ويعتمد هذا العلاج على تعديل الأفكار والسلوكيات التي تؤثر على النوم، مما يساعد على تحسين جودة النوم دون الحاجة إلى الأدوية في معظم الحالات، وفقا لـ "نوفوستي".

نصائح للتغلب على مشكلات النوم دون أدوية

-الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

- من الضروري تهوية الغرفة يوميا والتأكد من أنها مظلمة وهادئة تماما في الليل.

- تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل ساعة من النوم.

- عدم الإفراط في تناول الطعام قبل النوم، ولكن لا ينصح بالذهاب إلى الفراش جائعا.

- يجب ممارسة تمارين التنفس، والتأمل، والاسترخاء التدريجي للعضلات، مما يسهم في تخفيف التوتر المتراكم خلال اليوم.

