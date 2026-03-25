التوتر أصبح جزءا من الحياة اليومية لكثير من الأشخاص، نتيجة ضغوط العمل والمسؤوليات المستمرة، ما ينعكس سلبا على الصحة النفسية والجسدية، لكن المفاجأة أن الحل قد لا يكون معقدا كما يعتقد البعض.

وبحسب موقع mail.ru، كشفت الطبيبة إليسا ساكال لمجلة "CuerpoMente" أن أبسط وسيلة فعالة لمواجهة التوتر لا تكمن في الأدوية أو المكملات، بل في الحصول على نوم كاف ومنتظم.

كيف يؤثر التوتر على جسمك؟

عند الشعور بالتوتر، ترتفع مستويات هرمون الكورتيزول في الجسم، وهو ما يؤدي إلى زيادة القلق واضطراب الحالة المزاجية، وقد يفاقم المشكلات الصحية مع الوقت.

هل النوم يقلل التوتر؟

يساعد النوم بشكل مباشر على خفض مستويات الكورتيزول، ما يعيد التوازن إلى الجهاز العصبي، ويمنح الجسم فرصة للراحة واستعادة النشاط.

ما فوائد النوم للصحة النفسية؟

تحسين الذاكرة والتركيز

تقليل الالتهابات في الجسم

دعم استقرار الحالة المزاجية

تقوية الجهاز العصبي

هل للنوم دور في الوقاية من الأمراض؟

تشير الدراسات إلى أن النوم الجيد يساهم في ترميم خلايا الجهاز العصبي، كما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويحد من احتمالات مقاومة الإنسولين المرتبطة بمرض السكري من النوع الثاني.

كم عدد ساعات النوم المثالية؟

يوصي الخبراء بالحصول على 7 إلى 8 ساعات يوميا، مع الالتزام بمواعيد نوم ثابتة، حيث يعزز ذلك مناعة الجسم ويقلل خطر الإصابة بالأمراض.

