كيف يؤثر التوتر على الجسم؟.. إليك السر

كتب - محمود عبده:

11:00 ص 25/03/2026

التوتر

التوتر أصبح جزءا من الحياة اليومية لكثير من الأشخاص، نتيجة ضغوط العمل والمسؤوليات المستمرة، ما ينعكس سلبا على الصحة النفسية والجسدية، لكن المفاجأة أن الحل قد لا يكون معقدا كما يعتقد البعض.

وبحسب موقع mail.ru، كشفت الطبيبة إليسا ساكال لمجلة "CuerpoMente" أن أبسط وسيلة فعالة لمواجهة التوتر لا تكمن في الأدوية أو المكملات، بل في الحصول على نوم كاف ومنتظم.

كيف يؤثر التوتر على جسمك؟

عند الشعور بالتوتر، ترتفع مستويات هرمون الكورتيزول في الجسم، وهو ما يؤدي إلى زيادة القلق واضطراب الحالة المزاجية، وقد يفاقم المشكلات الصحية مع الوقت.

هل النوم يقلل التوتر؟

يساعد النوم بشكل مباشر على خفض مستويات الكورتيزول، ما يعيد التوازن إلى الجهاز العصبي، ويمنح الجسم فرصة للراحة واستعادة النشاط.

ما فوائد النوم للصحة النفسية؟

تحسين الذاكرة والتركيز
تقليل الالتهابات في الجسم
دعم استقرار الحالة المزاجية
تقوية الجهاز العصبي

هل للنوم دور في الوقاية من الأمراض؟

تشير الدراسات إلى أن النوم الجيد يساهم في ترميم خلايا الجهاز العصبي، كما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويحد من احتمالات مقاومة الإنسولين المرتبطة بمرض السكري من النوع الثاني.

كم عدد ساعات النوم المثالية؟

يوصي الخبراء بالحصول على 7 إلى 8 ساعات يوميا، مع الالتزام بمواعيد نوم ثابتة، حيث يعزز ذلك مناعة الجسم ويقلل خطر الإصابة بالأمراض.

اقرأ أيضا:

عادة بسيطة في غرفة النوم قد تسبب أمراض القلب.. احذرها

ماذا يحدث لجسمك أثناء النوم.. اكتشف المفاجأة

3 فوائد تحدث لجسمك وقلبك عند تناول القهوة صباحاً

النوم الأرق التوتر

"آخرة اللعب كلبش".. حركات استعراضية تكلف صاحبها حريته
"آخرة اللعب كلبش".. حركات استعراضية تكلف صاحبها حريته
أول تعليق من فتاة الأتوبيس بعد براءة المتهم: أي حد هيتعدى عليا هتخذ ضده
أول تعليق من فتاة الأتوبيس بعد براءة المتهم: أي حد هيتعدى عليا هتخذ ضده
الأرصاد: تجدد سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى واستمرار السحب الرعدية
الأرصاد: تجدد سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى واستمرار السحب الرعدية
لماذا يؤدي الضوء المنبعث من الهاتف إلى سرعة ظهور الشيب؟
لماذا يؤدي الضوء المنبعث من الهاتف إلى سرعة ظهور الشيب؟
القناة 14: عراقجي وقاليباف حصلا على حصانة من إسرائيل وأمريكا خلال المفاوضات
القناة 14: عراقجي وقاليباف حصلا على حصانة من إسرائيل وأمريكا خلال المفاوضات

بالدرجات.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء- (بيان رسمي)
بالصور.. أمطار متفاوتة الشدة تضرب القاهرة الكبرى.. والأرصاد تحذر
عوة وبرد العجوزة.. أمطار غزيرة تجتاح كافة أحياء الإسكندرية
مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج لـ 120 يوما.. ماذا يعنى القرار؟