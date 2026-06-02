لا تقتصر أمراض القلب والأوعية الدموية على الأعراض التقليدية المعروفة مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس، إذ قد يرسل الجسم إشارات تحذيرية أقل وضوحا لا ينتبه إليها كثيرون.

فيما يلي، أبرز هذه العلامات التي قد تسهم في اكتشاف المشكلات القلبية قبل تفاقمها، وفقا لموقع "aif".

علامات غير متوقعة لأمراض القلب

أشارت جمعية القلب الأمريكية بأن أمراض القلب والأوعية الدموية لا تقتصر على ألم الصدر وضيق التنفس فحسب، بل قد تظهر أيضا بأعراض أقل وضوحا، تتراوح بين القلق وتغيرات في الجلد والأظافر

ألم الصدر وضيق التنفس

يُعد ألم الصدر أو الشعور بالضغط والانزعاج في منطقة الصدر من أكثر العلامات شيوعًا، وقد يمتد الألم إلى الذراعين أو الكتفين أو الظهر أو الفك، وغالبًا ما يرتبط بالذبحة الصدرية.

كما يُعتبر ضيق التنفس، خاصة أثناء المجهود أو عند الاستلقاء، من الأعراض التي تستوجب استشارة الطبيب، إضافة إلى الشعور بالإرهاق الشديد والدوخة المتكررة.

تغيرات في الجلد والأظافر

يشير أطباء القلب إلى أن بعض التغيرات الجلدية قد تكون مؤشرًا على وجود مشكلات في الدورة الدموية أو القلب، ومنها:

ظهور زرقة في الأصابع أو الشفاه.

تغير لون الجلد بشكل ملحوظ.

بقع حمراء أو أرجوانية على راحتي اليدين أو باطن القدمين.

تضخم أطراف الأصابع والأظافر.

القلق والتعرق المفاجئ

قد يختلط الأمر على البعض بين أعراض القلق ومشكلات القلب، إذ يؤكد الخبراء أن التعرق المفاجئ والغثيان والشعور بالقلق الشديد قد لا يكون دائما نتيجة نوبة هلع، بل قد يمثل أحيانا علامة مبكرة على أزمة قلبية.

ألم الساق أثناء المشي

يُعد الشعور بألم أو تشنج في الساقين أثناء المشي من العلامات التي قد تشير إلى ضعف تدفق الدم في الأوعية الدموية، وهو ما يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

الصداع النصفي والإرهاق المستمر

كما أن الصداع النصفي المتكرر، خاصة المصحوب بأعراض بصرية تُعرف بـ"الأورة"، قد يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب لدى بعض الأشخاص.

كما أن الإرهاق المستمر وغير المبرر، حتى بعد الحصول على قسط كاف من الراحة، قد يكون من العلامات التي تستدعي الفحص الطبي للتأكد من صحة القلب.

متى يجب استشارة الطبيب؟

يشدد الأطباء على ضرورة عدم تجاهل أي أعراض غير معتادة، خاصة إذا تكررت أو صاحبتها علامات أخرى مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس، لأن التشخيص المبكر يسهم في تقليل المضاعفات وتحسين فرص العلاج.

