إعلان

5 علامات تحذيرية قد تنذر بأمراض القلب

كتب : أسماء مرسي

06:00 ص 02/06/2026

أمراض القلب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لا تقتصر أمراض القلب والأوعية الدموية على الأعراض التقليدية المعروفة مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس، إذ قد يرسل الجسم إشارات تحذيرية أقل وضوحا لا ينتبه إليها كثيرون.

فيما يلي، أبرز هذه العلامات التي قد تسهم في اكتشاف المشكلات القلبية قبل تفاقمها، وفقا لموقع "aif".

علامات غير متوقعة لأمراض القلب

أشارت جمعية القلب الأمريكية بأن أمراض القلب والأوعية الدموية لا تقتصر على ألم الصدر وضيق التنفس فحسب، بل قد تظهر أيضا بأعراض أقل وضوحا، تتراوح بين القلق وتغيرات في الجلد والأظافر

ألم الصدر وضيق التنفس

يُعد ألم الصدر أو الشعور بالضغط والانزعاج في منطقة الصدر من أكثر العلامات شيوعًا، وقد يمتد الألم إلى الذراعين أو الكتفين أو الظهر أو الفك، وغالبًا ما يرتبط بالذبحة الصدرية.

كما يُعتبر ضيق التنفس، خاصة أثناء المجهود أو عند الاستلقاء، من الأعراض التي تستوجب استشارة الطبيب، إضافة إلى الشعور بالإرهاق الشديد والدوخة المتكررة.

تغيرات في الجلد والأظافر

يشير أطباء القلب إلى أن بعض التغيرات الجلدية قد تكون مؤشرًا على وجود مشكلات في الدورة الدموية أو القلب، ومنها:

ظهور زرقة في الأصابع أو الشفاه.

تغير لون الجلد بشكل ملحوظ.

بقع حمراء أو أرجوانية على راحتي اليدين أو باطن القدمين.

تضخم أطراف الأصابع والأظافر.

القلق والتعرق المفاجئ

قد يختلط الأمر على البعض بين أعراض القلق ومشكلات القلب، إذ يؤكد الخبراء أن التعرق المفاجئ والغثيان والشعور بالقلق الشديد قد لا يكون دائما نتيجة نوبة هلع، بل قد يمثل أحيانا علامة مبكرة على أزمة قلبية.

ألم الساق أثناء المشي

يُعد الشعور بألم أو تشنج في الساقين أثناء المشي من العلامات التي قد تشير إلى ضعف تدفق الدم في الأوعية الدموية، وهو ما يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

الصداع النصفي والإرهاق المستمر

كما أن الصداع النصفي المتكرر، خاصة المصحوب بأعراض بصرية تُعرف بـ"الأورة"، قد يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب لدى بعض الأشخاص.

كما أن الإرهاق المستمر وغير المبرر، حتى بعد الحصول على قسط كاف من الراحة، قد يكون من العلامات التي تستدعي الفحص الطبي للتأكد من صحة القلب.

متى يجب استشارة الطبيب؟

يشدد الأطباء على ضرورة عدم تجاهل أي أعراض غير معتادة، خاصة إذا تكررت أو صاحبتها علامات أخرى مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس، لأن التشخيص المبكر يسهم في تقليل المضاعفات وتحسين فرص العلاج.

اقرأ أيضا:

احذر تجاهل الأعراض.. طبيب يكشف الفارق بين الذبحة الصدرية والجلطة القلبية (فيديو)

الذبحة الصدرية.. كيف تحمي قلبك بخطوات بسيطة؟

احذر.. 6 علامات تشير إلى خطر قاتل يهدد قلبك

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

أمراض القلب يق التنفس لقلق

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أبراج بارعة في اغتنام الفرص.. سرعة القرار مفتاح نجاحها
علاقات

أبراج بارعة في اغتنام الفرص.. سرعة القرار مفتاح نجاحها
بينهم 4 أطفال.. الصور الكاملة لحادث مصرع 7 من أسرة واحدة بترعة المريوطية
حوادث وقضايا

بينهم 4 أطفال.. الصور الكاملة لحادث مصرع 7 من أسرة واحدة بترعة المريوطية
بعد إعلان وفاتها.. ما هي أبرز أعمال الفنانة الراحلة سهام جلال؟
زووم

بعد إعلان وفاتها.. ما هي أبرز أعمال الفنانة الراحلة سهام جلال؟
وفاة الفنانة سهام جلال بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة
زووم

وفاة الفنانة سهام جلال بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة
بمواصفات متطورة.. هواوي تُعلن عن أفضل هواتفها الذكية الحديثة
أخبار و تقارير

بمواصفات متطورة.. هواوي تُعلن عن أفضل هواتفها الذكية الحديثة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان