البرقوق من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، ما يجعله خيارا صحيا يمكن أن يسهم في دعم العديد من وظائف الجسم.



وفقا لموقع "clevelandclinic"، إليك الفوائد الصحية لتناول البرقوق:

غني بمضادات الأكسدة ويحارب الالتهابات

يحتوي البرقوق على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة، وعلى رأسها الأنثوسيانين، وقد تساعد هذه المركبات على حماية خلايا الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، كما تسهم في تقليل الالتهابات ودعم الصحة العامة.

علاج الإمساك وتحسين الهضم

يُعرف البرقوق بقدرته على تعزيز حركة الأمعاء، ويرجع ذلك إلى احتوائه على السوربيتول، وهو مركب قد يعمل على جذب الماء إلى القولون، ما يسهم في تليين البراز وتسهيل عملية الإخراج بشكل طبيعي.

استقرار مستويات السكر بالدم

يحتوي أيضا على الألياف الغذائية التي قد تسهم في إبطاء عملية الهضم وامتصاص السكريات، ما يسهم في الحد من الارتفاعات المفاجئة في مستويات السكر بالدم.

يدعم صحة القلب

البرقوق غني بمركبات نباتية مفيدة، من بينها البوليفينولات، التي تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، وتعمل على دعم صحة القلب والأوعية الدموية وتعزيز كفاءة الدورة الدموية.

يعزز الذاكرة ووظائف الدماغ

المركبات النباتية الموجودة به قد تساهم في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ما يدعم الوظائف الإدراكية والذاكرة، كما تساعد مضادات الأكسدة على حماية الخلايا العصبية من التلف المرتبط بالتقدم في العمر.

تقوية العظام

البرقوق غني أيضا بمجموعة من العناصر الغذائية المهمة لصحة العظام، مثل فيتامين "ك"، وفيتامين "سي"، والبوتاسيوم. وتؤدي هذه العناصر دورا في الحفاظ على كثافة العظام وتقليل خطر فقدانها مع التقدم في العمر، ما يجعله من الأطعمة المفيدة لدعم صحة الهيكل العظمي.

