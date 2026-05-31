كشف الدكتور أحمد حسن، مدرس واستشاري القلب بمستشفيات جامعة عين شمس، تفاصيل يوم استثنائي شهده مستشفى الدمرداش خلال ثالث أيام عيد الأضحى، بعدما استقبل 17 حالة جلطة قلبية حادة خلال أقل من 24 ساعة، وهو رقم وصفه بأنه "غير طبيعي" مقارنة بالمعدلات المعتادة.

وقال حسن في تصريحات لـ"مصراوي"، إن جميع الحالات التي استقبلتها وحدة القسطرة القلبية كانت تعاني جلطات حادة بالشريان التاجي المغذي لعضلة القلب، مشيرًا إلى أن بعضها وصل في حالات حرجة للغاية استدعت تدخلاً عاجلًا لإنقاذ حياة المرضى.

3 حالات توقف فيها القلب بالكامل

وأوضح استشاري القلب أن من بين الحالات 3 مرضى تعرضوا لتوقف كامل بعضلة القلب، ما استلزم إجراء إنعاش قلبي رئوي بشكل فوري داخل المستشفى.

وأضاف أن الفرق الطبية نجحت في إعادة النبض للمرضى، قبل نقلهم إلى القسطرة القلبية وإجراء التدخلات اللازمة وتركيب الدعامات للحالات التي احتاجت إلى ذلك.

لماذا ارتفع العدد إلى 17 حالة؟

وأشار حسن إلى أن الرقم المسجل خلال يوم واحد يعد مرتفعًا بصورة لافتة، موضحًا أن جزءًا من السبب يعود إلى أن مستشفى الدمرداش من المستشفيات الكبرى القليلة التي توفر خدمات القسطرة القلبية الطارئة على مدار الساعة خلال إجازات الأعياد.

وأضاف أن العديد من المستشفيات لا تقدم هذا النوع من الخدمة بشكل كامل خلال فترات الإجازات الطويلة، ما يؤدي إلى تحويل عدد كبير من الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية الكبرى.

ما المعدلات الطبيعية للجلطات؟

وأكد أن المعدلات المعتادة أقل بكثير من الرقم الذي تم تسجيله، موضحًا أن المستشفيات العادية قد تستقبل حالة أو حالتين أسبوعيًا، بينما تستقبل المستشفيات الكبرى مثل الدمرداش والقصر العيني ومعهد القلب ما بين 4 و6 حالات يوميًا في المتوسط.

وأضاف: "استقبال 17 حالة جلطة حادة في مستشفى واحدة خلال أقل من 24 ساعة يعد رقمًا كبيرًا واستثنائيًا".

لماذا تزداد الجلطات بين الشباب؟

وحول وجود مرضى في أعمار صغيرة، بينهم شاب يبلغ 23 عامًا، أوضح حسن أن معدلات الإصابة بالجلطات القلبية بين الشباب تشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.

وأرجع ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها الاستعداد الوراثي، والتدخين، والإفراط في تناول مشروبات الطاقة، إلى جانب العادات الغذائية غير الصحية والضغوط الحياتية المتزايدة التي يتعرض لها الشباب.

نصائح للوقاية من الجلطات القلبية

وشدد استشاري القلب على أهمية اتباع نمط حياة صحي للحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، داعيًا إلى تقليل الدهون والأملاح في الطعام، والامتناع عن التدخين، وتجنب التوتر والضغوط العصبية قدر الإمكان.

كما أوصى بضرورة شرب كميات كافية من المياه خلال فصل الصيف، وإجراء الفحوصات الدورية خاصة لمن لديهم تاريخ مرضي أو عوامل خطورة، مع سرعة التوجه للطبيب عند الشعور بآلام الصدر أو أي أعراض قد تشير إلى وجود مشكلة بالقلب.