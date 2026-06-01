الذبحة الصدرية من أبرز المؤشرات التحذيرية لأمراض القلب، إذ تنتج عن انخفاض تدفق الدم إلى عضلة القلب، ما يسبب ألما وضغطا في الصدر بدرجات متفاوتة من شخص لآخر. وغالبًا ما ترتبط هذه الحالة بمرض الشريان التاجي، وقد تكون علامة مبكرة على مشكلات قلبية أكثر خطورة مثل النوبة القلبية.

ما هي الذبحة الصدرية؟

وفقا لموقع "health"، الذبحة الصدرية هي ألم في الصدر يحدث نتيجة نقص وصول الدم الغني بالأكسجين إلى القلب، ويشعر به المريض على هيئة ضغط أو ثقل أو ضيق في منطقة الصدر، وقد يمتد الألم إلى الذراع أو الرقبة أو الفك.

أنواع الذبحة الصدرية:

الذبحة الصدرية المستقرة

تظهر أثناء المجهود البدني مثل صعود الدرج أو المشي السريع، وتختفي مع الراحة، ويكون الألم متكررا بنفس النمط.

الذبحة الصدرية غير المستقرة

تحدث حتى في أوقات الراحة، وتعد أكثر خطورة، وقد يصاحبها تعرق وضيق في التنفس وخفقان وغثيان، وهي حالة تستدعي استشارة الطبيب المختص فورا.

أسباب الذبحة الصدرية

السبب الرئيسي هو تضيق أو انسداد الشرايين التاجية نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول، إضافة إلى عوامل خطر مثل التدخين، السكري، ارتفاع ضغط الدم، التوتر، وقلة النشاط البدني.

ومع تقدم الحالة قد يزداد الانسداد تدريجيا، ما يرفع خطر الإصابة بالجلطات القلبية أو النوبات القلبية.

أعراض الذبحة الصدرية

تشمل الأعراض الأكثر شيوعا:

ألم أو ضغط في الصدر.

ضيق في التنفس.

تعرق.

دوخة.

غثيان.

شعور بالثقل أو الحرقان.

امتداد الألم إلى الذراع أو الفك أو الظهر.

ويُلاحظ أن ضيق التنفس المرتبط بالقلب يزداد عند الاستلقاء ويخف عند الجلوس.

أعراض أخرى للذبحة الصدرية

من الضروري عدم تجاهل أي ألم صدر مستمر، خاصة إذا كان مصحوبا بأعراض غير مبررة مثل الحموضة أو ضيق التنفس، إذ قد تكون في بعض الحالات مؤشرا لمشكلة قلبية وليس هضمية أو تنفسية.

علاج الذبحة الصدرية

يعتمد العلاج على شدة الانسداد، ويشمل:

أدوية مميعة للدم وخافضة للكوليسترول.

القسطرة العلاجية وتركيب الدعامات في حال الانسداد الشديد.

جراحة تحويل مسار الشرايين في الحالات المعقدة.

أما في الحالات البسيطة، فيكفي العلاج الدوائي مع متابعة طبية مستمرة.

ما طرق الوقاية من الذبحة الصدرية؟

يساعد تعديل نمط الحياة على تقليل خطر الإصابة، وذلك عبر:

ممارسة النشاط البدني بانتظام.

تقليل الوجبات السريعة والدهون.

ضبط مرض السكري وضغط الدم.

الإقلاع عن التدخين.

تنظيم مواعيد الطعام وتجنب الإفراط أو الصيام الطويل دون إشراف طبي.

