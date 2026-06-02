حافظت أسعار النفط على معظم المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، في ظل حالة عدم اليقين بشأن مسار محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران واحتمال إعادة فتح مضيق هرمز.

قال الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن المحادثات مع إيران مستمرة، في حين أفادت وكالة أنباء تسنيم أن طهران علقت المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات، أو 0.06%، إلى 95.04 دولار للبرميل عند الساعة 00:01 بتوقيت جرينتش.

في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا، أو 0.18%، إلى 91.99 ⁠دولار للبرميل، وفقا لرويترز.