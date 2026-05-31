كشفت دراسة فرنسية أن الأشخاص الذين يكثرون من تناول الأطعمة الغنية بالمواد الحافظة يواجهون مخاطر أكبر للإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتات القلبية.

شملت الدراسة الفرنسية، التي أجراها فريق بحثي من جامعات السوربون وباريس وتولوز، أكثر من 112 ألف بالغ، وتمت متابعة حالتهم الصحية وعاداتهم الغذائية على مدار ثماني سنوات.

وأظهرت الدراسة وجود علاقة واضحة بين استهلاك المواد الحافظة الشائعة في الأطعمة وارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين.

هل تزيد المواد الحافظة من مخاطر أمراض القلب؟

أشارت الدراسة إلى أن استهلاك معظم أنواع المواد الحافظة التي لا تحتوي على مواد مضادة للأكسدة والتي تستخدم لمنع نمو الفطريات والبكتيريا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 29%، كما يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب مثل السكتات القلبية والذبحة الصدرية بنسبة 16%.

أما الأشخاص الذين يكثرون من تناول الأغذية التي تحتوي على مواد حافظة مُضاف إليها مضادات للأكسدة، والتي تُستخدم لمنع التعفن، فقد أظهرت الدراسة أن لديهم زيادة في خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 22%، وفقا لـ "هيلث داي".

ما هي المواد الحافظة المرتبطة بارتفاع ضغط الدم؟

حدد الباحثون ثمانية أنواع من المواد الحافظة المرتبطة بارتفاع ضغط الدم، ووجدوا أنها تتضمن مكونات مثل نترات الصوديوم وحمض السيتريك وسوربات البوتاسيوم.

حمض الأسكوربيك، وهو أيضاً من المواد الحافظة التي تضاف إلى الأغذية، يرتبط بشكل خاص بتزايد معدلات الإصابة بأمراض القلب.

