توفيت الفنانة سهام جلال، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك عقب مرورها بوعكة صحية شديدة.

نقلت الفنانة سهام جلال إلى العناية المركزة، بعد مرورها بوعكة صحية شديدة أدت إلى خضوعها لعملية جراحية، قبل أن يتم إعلان وفاتها قبل قليل.

وأمس الاثنين، أعلنت الفنانة سهام جلال، تعرضها لوعكة صحية، مما نتج عنها خضوعها لعملية جراحية، ثم انتقلت بعدها إلى العناية المركزة لاستكمال مراحل العلاج.

كتبت سهام جلال عبر صفحتها الشخصية على موقع الفيديوهات "تيك توك": "اللهم أنزل شفائك لمن مسه الضر، اللهم اشفي وعافي كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا انت سبحانك أنا داخلة أعمل عملية دلوقتي أسألكم الدعاء".