تشهد محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، افتتاح كوبري النصر العائم 2 الجديد، في خطوة تستهدف تعزيز السيولة المرورية وتسهيل حركة التنقل بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، ضمن جهود تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق بالمحافظة.

محور مروري جديد يربط الضفتين

ويُقام كوبري النصر العائم 2 بواسطة هيئة قناة السويس، ويحظى بمتابعة مستمرة من الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، في إطار التعاون المثمر بين الهيئة ومحافظة بورسعيد لتنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي تخدم أبناء المحافظة وتدعم خطط التنمية الشاملة.

قدرة استيعابية عالية للحركة المرورية

ويقع الكوبري الجديد على مسافة نحو 170 مترًا من الكوبري الحالي، بعرض 15 مترًا وحمولة تصل إلى 100 طن، بما يتيح استيعاب الكثافات المرورية المتزايدة ويحقق سهولة الحركة بين بورسعيد وبورفؤاد، ليشكل محورًا مروريًا حيويًا يدعم مسيرة التنمية بالمحافظة.

لمسات حضارية بالموقع

وشملت الأعمال المنفذة بالمنطقة المحيطة بالكوبري تركيب كشافات إنارة تعمل بالطاقة الشمسية على جانبي المدخل، إلى جانب تنفيذ أعمال لاندسكيب بطول 350 مترًا في المنطقة الأمامية المطلة على الكوبري.

دعم مستمر للتنمية

ويأتي افتتاح الكوبري الجديد ضمن سلسلة المشروعات التنموية التي تشهدها بورسعيد، بهدف تحسين شبكة الطرق ورفع كفاءة المحاور المرورية، بما يساهم في خدمة المواطنين وتيسير حركة الانتقال بين ضفتي قناة السويس، ويعزز من مكانة المحافظة كإحدى أهم المدن الساحلية والتنموية في مصر.