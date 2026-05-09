تعيش الأوساط الصحية العالمية حالة من الترقب، عقب تسجيل حالات وفاة وإصابات بفيروس "هانتا" على متن سفينة سياحية، وسط مخاوف من احتمال امتداد العدوى خارج نطاق السفينة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تحركات دولية لمتابعة الوضع الوبائي.

ووفقا لموقع Live Science، إليك أبرز 8 فيروسات في تاريخ البشرية التي تسببت في أوبئة قاتلة وأثرت على مسار الصحة العالمية لعقود طويلة.

ما الذي يجعل داء الكلب "السعار" من أخطر الفيروسات؟

يعد داء الكلب من أكثر الفيروسات فتكا، إذ ينتقل عبر عضة أو خدش من حيوان مصاب، وإذا لم يتم التدخل الطبي الفوري، يؤدي إلى تلف الجهاز العصبي والوفاة في معظم الحالات.

كيف قضى الجدري على مئات الملايين؟

أعلن القضاء على الجدري عالميا عام 1980، لكنه قبل ذلك كان مسؤولا عن وفاة مئات الملايين، مع معدل وفيات قد يصل إلى 30% في بعض أنواعه، كما تسبب في إبادة واسعة للسكان الأصليين في الأمريكتين خلال الحقبة الاستعمارية.

لماذا يعد فيروس نقص المناعة البشرية "HIV" من الأخطر عالميا؟

منذ ظهوره في الثمانينيات، تسبب فيروس نقص المناعة البشرية في وفاة أكثر من 32 مليون شخص، قبل أن تساهم العلاجات الحديثة في تحسين فرص البقاء والتعايش معه لفترات طويلة.

ما خطورة فيروس ماربورج؟

ينتمي ماربورج إلى الفيروسات النزفية الشديدة، ويتسبب في أعراض مشابهة للإيبولا، مع نسب وفيات قد تصل إلى 80% في بعض التفشيات، ما يجعله من أكثر الفيروسات فتكا.

لماذا تعد الإنفلونزا رغم شيوعها خطيرة؟

رغم أنها تبدو مرضا موسميا، إلا أن الإنفلونزا تتسبب في مئات الآلاف من الوفيات سنويا، وقد تؤدي سلالاتها الجديدة إلى أوبئة عالمية مثل الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 التي أودت بحياة عشرات الملايين.

ما الذي يجعل الإيبولا من أخطر الفيروسات؟

ينتقل الإيبولا عبر سوائل الجسم، وقد سجلت بعض التفشيات نسب وفاة تجاوزت 80%، خاصة في أفريقيا، قبل تطوير لقاحات حديثة ساعدت في الحد من انتشاره.

كيف يهدد فيروس الروتا الأطفال؟

يصيب فيروس الروتا الجهاز الهضمي للأطفال، ويسبب إسهالا حادا يؤدي إلى وفاة مئات الآلاف سنويا في الدول النامية، رغم توفر لقاحات فعالة للوقاية منه.

ما مدى خطورة فيروس هانتا؟

ينتقل فيروس هانتا بشكل أساسي عبر التعرض لفضلات القوارض المصابة، ولا ينتقل عادة بين البشر، إلا أن خطورته تكمن في تطور الأعراض سريعا إلى متلازمة تنفسية حادة قد تكون مميتة.

وسجلت بعض الدول حالات إصابة محدودة، إلا أن نسب الوفيات في بعض السلالات تصل إلى مستويات مرتفعة وفق تقارير صحية دولية.

وبرز فيروس هانتا عالميا في تسعينيات القرن الماضي بعد تفشيات محدودة، وسجلت مئات الإصابات مع نسب وفاة مرتفعة في بعض الحالات، ويظل من الفيروسات المرتبطة بالقوارض البرية، دون انتقال مباشر بين البشر في معظم أنواعه.

