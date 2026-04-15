كشف خبير في الأمراض المعدية أن السلالات الحديثة من فيروس كورونا شهدت تغيرات ملحوظة، إذ أصبحت أقل تأثيرا على الرئتين مقارنة بالموجات السابقة، لكنها في المقابل أكثر قدرة على الانتشار بين الأشخاص.

وبحسب وكالة تاس، أوضح البروفيسور مراد شاخماردانوف، من معهد الطب السريري بجامعة بيروغوف، أن السلالات الحالية، مثل متحور "ستراتوس" "XFG"، تميل إلى إصابة الجهاز التنفسي العلوي بدلا من الأجزاء العميقة من الرئتين.

كيف تغيرت طبيعة الإصابة؟

أشار الخبير إلى أن العدوى باتت تظهر غالبا في صورة أعراض خفيفة، مثل:

-التهاب الأنف

-التهاب البلعوم

-التهاب الحنجرة المصحوب ببحة في الصوت

وهو ما يجعلها تبدو شبيهة بنزلات البرد، مقارنة بالأعراض الشديدة التي كانت تصيب الرئتين في الموجات السابقة.

لماذا أصبحت السلالات أكثر عدوى؟

أوضح شاخماردانوف أن الفيروس طور قدرته على التهرب من الجهاز المناعي، سواء لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح أو أصيبوا سابقا، ما يجعله أكثر انتشارا وسرعة في العدوى.

من الأكثر عرضة للخطر؟

رغم تراجع شدة الأعراض في كثير من الحالات، لا يزال خطر الإصابة بمضاعفات قائما لدى:

-كبار السن

-مرضى السكري

-المصابين بالسمنة

-أصحاب المناعة الضعيفة

هل تعني الأعراض الخفيفة الأمان؟

حذر الخبير من أن الحالات الخفيفة قد تكون خادعة، إذ يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات ما بعد كوفيد، مثل اضطرابات المناعة الذاتية، حتى بعد التعافي من أعراض بسيطة.

