أثارت حالات التفشي الأخيرة لفيروس هانتا على متن سفينة سياحية دولية حالة من القلق الطبي المحدود، رغم تأكيدات الخبراء بأن فرص انتقال العدوى إلى عامة الناس تظل منخفضة، مع استمرار المتابعة الصحية الدقيقة من قبل الجهات المختصة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن"، فإن السلطات الصحية في بريطانيا تتابع تطورات الوضع بالتنسيق مع شركاء دوليين، بعد تسجيل إصابات ووفيات مرتبطة بالرحلة البحرية، إلى جانب تعزيز إجراءات الرصد والتتبع للمخالطين.

ما هو فيروس هانتا؟

فيروسات هانتا هي مجموعة من الفيروسات التي تنتقل إلى الإنسان عبر القوارض، مثل الفئران والجرذان، وتنتشر في مناطق مختلفة من العالم، خصوصا في أوروبا وآسيا وأفريقيا. وتختلف حدة الإصابة بها بين أعراض خفيفة تشبه الإنفلونزا، وأخرى قد تتطور إلى مضاعفات تنفسية أو كلوية خطيرة.

كيف يصاب الإنسان بفيروس هانتا؟

تحدث العدوى في الغالب عند استنشاق هواء ملوث بجزيئات تحتوي على فضلات القوارض، مثل البول أو البراز أو اللعاب، خاصة في الأماكن المغلقة أو ضعيفة التهوية.

وتزداد احتمالات الإصابة في البيئات التي تنتشر فيها القوارض، مثل المزارع والمخازن والمباني المهجورة، أو الأماكن التي تستخدم كمأوى لها دون تنظيف أو تهوية كافية.

ورغم ذلك، يشير الخبراء إلى أن انتقال الفيروس بين البشر يعد نادرا للغاية، وأن الوقاية تعتمد بشكل أساسي على تقليل التعرض لمصادر التلوث الحيوانية وتحسين إجراءات النظافة العامة.

اقرأ أيضا:

فيروس هانتا.. الأعراض وطرق الوقاية والفرق بينه وبين كورونا

بعد تفشيه على متن سفينة سياحية.. ماذا نعرف عن فيروس "هانتا" القاتل؟

هل أصبح كورونا مثل نزلة برد؟.. خبير يوضح الحقيقة





