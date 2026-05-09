عاد فيروس هانتا إلى دائرة الاهتمام العالمي، بعد تقارير تحدثت عن ظهور إصابات مشتبه بها بين ركاب سفينة سياحية، ما دفع الجهات الصحية إلى تكثيف التحقيقات لمعرفة مصدر العدوى واحتمال انتقال الفيروس داخل الأماكن المغلقة.

وأثار الأمر قلقا واسعا بسبب الطبيعة الخطيرة لبعض سلالات الفيروس، رغم أن انتقاله بين البشر يعد نادرا للغاية.

ما هو فيروس هانتا؟

ينتمي فيروس هانتا إلى مجموعة من الفيروسات التي ترتبط بشكل رئيسي بالقوارض، خاصة الفئران، وتحدث العدوى عادة عند استنشاق الهواء الملوث ببول أو فضلات القوارض المصابة، أو عند ملامسة الأسطح الملوثة ثم لمس الأنف أو الفم، بحسب Hindustan Times.

وفي أغلب الحالات، لا ينتقل الفيروس من إنسان إلى آخر، إلا أن بعض السلالات النادرة، مثل سلالة أنديز، قد تسمح بانتقال محدود بين الأشخاص في ظروف معينة.

أبرز أعراض فيروس هانتا

تبدأ أعراض الإصابة عادة بعد فترة حضانة تتراوح بين عدة أيام وعدة أسابيع، وتتشابه في البداية مع أعراض الإنفلونزا، وتشمل: الحمى، آلام العضلات، التعب والإرهاق الشديد، الصداع.

ومع تطور الحالة، قد يعاني المصاب من مضاعفات خطيرة تؤثر على الرئتين أو الكلى، ما قد يشكل خطرا على الحياة إذا لم يتم التدخل الطبي مبكرا.

هل يمكن أن ينتقل فيروس هانتا بين البشر؟

انتقال فيروس هانتا من شخص لآخر أمر غير شائع، ويقتصر غالبا على حالات محدودة تتطلب احتكاكا مباشرا وقريبا لفترات طويلة، مثل: البقاء في أماكن مغلقة لفترة ممتدة، المخالطة اللصيقة لشخص مصاب، تقديم الرعاية المباشرة للمريض.

ولهذا تتابع السلطات الصحية الوضع على متن السفينة بحذر، لمعرفة ما إذا كانت الإصابات ناتجة عن تعرض مشترك لمصدر العدوى أم عن انتقال محدود بين الركاب.

مدى خطورة فيروس هانتا

ورغم القلق المتزايد، تؤكد الجهات الصحية أن خطر انتشار فيروس هانتا بين عامة الناس لا يزال منخفضا، لأن العدوى تعتمد أساسا على التعرض للقوارض المصابة، وليس الانتقال البشري المباشر، إلا أن بعض أنواعه قد تسبب التهابات حادة في الجهاز التنفسي أو فشلا كلويا في الحالات المتقدمة.

كيف يمكن الوقاية من فيروس هانتا؟

ينصح الخبراء بتجنب التعرض للقوارض أو مخلفاتها، والحفاظ على النظافة والتهوية الجيدة، خاصة في الأماكن المغلقة أو المهجورة، مع طلب الرعاية الطبية عند ظهور أعراض غير معتادة بعد التعرض المحتمل لمصادر العدوى.

