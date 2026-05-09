

أصبحت الهواتف الذكية جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، إذ يعتمد عليها كثيرون في العمل والتواصل والترفيه وحتى الدراسة، لكن مع زيادة ساعات الاستخدام، بدأ خبراء الصحة النفسية والأعصاب في التحذير من تأثيرها على التركيز والذاكرة، خاصة مع التنقل السريع بين التطبيقات والإشعارات المستمرة.

وتشير دراسات حديثة إلى أن الدماغ يتأثر بطريقة استخدام الهاتف أكثر من الجهاز نفسه، إذ يؤدي التشتت المتكرر إلى إرهاق العقل وتقليل القدرة على الاحتفاظ بالمعلومات والانتباه لفترات طويلة وفق "psychologytoday".



التشتت المستمر يضعف التركيز

الإشعارات المتكررة والتنقل السريع بين التطبيقات يجعل الدماغ في حالة انتباه متقطعة، ما يقلل القدرة على التركيز في مهمة واحدة لفترة طويلة، العقل يحتاج وقتًا لاستعادة التركيز بعد كل مقاطعة، لذلك قد يشعر الشخص بصعوبة في إنهاء المهام أو الدراسة بتركيز كامل.

الاعتماد على الهاتف يضعف الذاكرة

كثير من الأشخاص أصبحوا يعتمدون على الهاتف لتخزين الأرقام والمواعيد والمعلومات، ما يقلل من استخدام الذاكرة بشكل طبيعي.

ويشير بعض الباحثين إلى أن الدماغ يميل إلى حفظ مكان المعلومة بدلًا من حفظ المعلومة نفسها، طالما يمكن الوصول إليها بسهولة عبر الهاتف.

قلة النوم بسبب الهاتف تؤثر على الدماغ

استخدام الهاتف قبل النوم، خاصة مع التعرض للضوء الأزرق، قد يؤثر على جودة النوم ويجعل الدماغ أقل راحة في اليوم التالي، ومع تكرار السهر بسبب الهاتف، تتأثر الذاكرة والتركيز والمزاج بشكل تدريجي.

تعدد المهام يرهق العقل

يعتقد البعض أن استخدام الهاتف أثناء العمل أو الدراسة يساعد على إنجاز أكثر من مهمة، لكن الدراسات تشير إلى أن تعدد المهام يقلل كفاءة الدماغ، فالانتقال المستمر بين الرسائل والفيديوهات والعمل يستهلك طاقة ذهنية أكبر ويؤثر على سرعة التفكير والانتباه.



هل يؤثر الهاتف على الأطفال والمراهقين أكثر؟

يرى خبراء أن الأطفال والمراهقين أكثر عرضة للتأثر بسبب كثرة استخدام الهواتف، لأن الدماغ في هذه المرحلة لا يزال في طور النمو.

وقد يؤدي الإفراط في استخدام الهاتف إلى ضعف التركيز أثناء الدراسة وصعوبة تنظيم الانتباه مع الوقت.



كيف تقلل تأثير الهاتف على التركيز؟

ينصح الخبراء بتقليل الإشعارات غير الضرورية، وتخصيص أوقات محددة لاستخدام الهاتف، والابتعاد عنه قبل النوم بساعة على الأقل.

كما يُفضل أخذ فترات راحة من الشاشة خلال اليوم لمساعدة الدماغ على استعادة التركيز وتقليل الإرهاق الذهني.

