بلا أدوية.. مكسرات شائعة تساعد على نوم أعمق

يلجأ كثيرون إلى المكملات أو المشروبات العشبية لتحسين النوم، بينما قد يكون الحل أقرب مما نتوقع.

وفقا لموقع لينتا.رو، ربطت دراسة علمية حديثة بين تناول بعض أنواع المكسرات وتحسن جودة النوم، في نتائج وصفت بأنها واعدة ضمن نمط الحياة الصحي.

الدراسة نشرت في مجلة Nutrients العلمية، وأظهرت أن تناول الفول السوداني وعدد من المكسرات بانتظام ارتبط بتحسن ملحوظ في مؤشرات النوم لدى المشاركين.

شملت الدراسة طلاب مدارس وجامعات خضعوا لنظام غذائي غني بالمكسرات والبروتينات النباتية والعناصر الدقيقة المفيدة للصحة. وتم قياس جودة نومهم على مدى أسابيع، قبل تطبيق النظام الغذائي وبعده.

نتائج أكثر توازنا

البيانات أظهرت أن الأيام التي تضمن فيها النظام الغذائي تناول المكسرات شهدت توازنا غذائيا أفضل، تزامن مع تحسن في جودة النوم.

كما أفاد المشاركون بشعور أقل بالإرهاق عند الاستيقاظ، وزيادة في الإحساس بالنشاط خلال اليوم التالي.



الباحثون حللوا أيضا نتائج تجارب سريرية سابقة على بالغين، وتبين أن الجوز ارتبط بشكل خاص بتحسين جودة النوم.

وتشير بعض الدراسات إلى أن تناوله مساء قد يسهم في رفع مستويات "الميلاتونين"، الهرمون المسؤول عن تنظيم الساعة البيولوجية في الجسم، ما يساعد على تسريع الدخول في النوم.

ليست علاجا للأرق

القائمون على الدراسة شددوا على أن المكسرات لا تمثل علاجا مباشرا للأرق، لكنها قد تكون عنصرا غذائيا بسيطا ومنخفض التكلفة يمكن دمجه في نظام غذائي متوازن لدعم النوم الطبيعي.

ويؤكد خبراء تغذية أن المكسرات غنية بالبروتينات والمغنيسيوم والفيتامينات ومضادات الأكسدة، وهي مكونات تلعب دورا مهما في دعم صحة القلب والجهاز العصبي، ما قد ينعكس إيجابا على جودة النوم بشكل عام.