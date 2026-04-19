يشدد خبراء الصحة على أهمية الانتباه إلى الشعور المستمر بالتعب، حتى بعد الحصول على قسط كاف من النوم، إذ قد يكون ذلك مؤشرا على مشكلة صحية خطيرة وليس مجرد إرهاق ناتج عن نمط الحياة.

هل فقر الدم ناتج عن الإرهاق؟



وأوضح الطبيب العام في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، الدكتور أمير خان، خلال ظهوره في أحد البودكاستات، أن فقر الدم الناتج عن نقص الحديد يعد من الحالات الشائعة، خصوصًا بين النساء في سن ما قبل انقطاع الطمث، وذلك بسبب فقدان الدم أثناء الدورة الشهرية، بحسب صحيفة إكسبريس.

الإرهاق المستمر علامة على فقر الدم



ويؤكد الأطباء أن العرض الأكثر وضوحا لهذه الحالة هو الإرهاق المستمر، حيث يشعر الشخص بأنه غير مستعيد لنشاطه حتى بعد النوم، وغالبا ما يتم تفسير هذا التعب بشكل خاطئ على أنه نتيجة الانشغال أو الضغط اليومي.

ما علاقة تكرار الإصابة بالعدوى بنقص الحديد؟



كما أشار إلى أن تكرار الإصابة بالعدوى قد يكون علامة أخرى، لأن نقص الحديد يؤثر على إنتاج خلايا الدم الحمراء، وهو ما يضعف جهاز المناعة ويجعل الجسم أكثر عرضة للأمراض.

مخاطر إهمال علاج فقر الدم



وفي حال إهمال علاج فقر الدم، فقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات صحية خطيرة، تشمل زيادة خطر الإصابة بالعدوى، ومشكلات في القلب أو الرئتين، إضافة إلى مخاطر محتملة خلال الحمل.

علامات أخرى لفقر الدم



ومن العلامات الأخرى التي قد تظهر: الصداع، شحوب البشرة، ضيق التنفس، وتسارع ضربات القلب، ويتم تأكيد التشخيص عادة عبر تحليل دم يطلبه الطبيب.

علاج فقر الدم



أما العلاج، فيعتمد على تعويض نقص الحديد من خلال مكملات طبية تؤخذ لفترة قد تصل إلى عدة أشهر، إلى جانب متابعة دورية لمستوى الحديد في الدم.

كما يلعب النظام الغذائي دورا مهما في الوقاية والعلاج، حيث ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل الخضروات الورقية الداكنة، اللحوم الحمراء، البقوليات، الفواكه المجففة، والحبوب المدعمة.

وفي المقابل، يفضل تقليل تناول الشاي والقهوة ومشتقات الحليب أثناء الوجبات، لأنها قد تقلل من امتصاص الحديد في الجسم.

