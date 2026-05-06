حكم بحبس موظف بشركة تكنولوجيا شهيرة 3 أيام في واقعة دهس عامل (خاص)

كتب : رمضان يونس

10:11 م 06/05/2026 تعديل في 10:24 م

المتهمون في قفص الاتهام

كتب ـ رمضان يونس:
خففت محكمة جنح مستأنف مركز إمبابة، حكمها ضد موظف بشركة تكنولوجيا شهيرة، من الحبس عامًا مع الشغل، إلى الحبس 72 ساعة، في واقعة اتهامه بالتسبب عن طريق الخطأ في وفاة "عامل" على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.


وترافع محمود زهران قطب، الحاضر مع المتهم أمام هيئة المحكمة، ودفع بانتفاء علاقة السببية بين فعل المتهم الماثل أمام المحكمة، ووفاة المجني عليه بأن خطأ المجني عليه قد استقر في خطأ الجاني، وانتفاء الدليل على تجاوز المتهم السرعة المقررة قانونًا 120 كيلو عن السير على سرعة 90، وانتفاء الخطأ من جانب المتهم، وجود القوة القاهرة.

محمود زهران المحامي
وأكد "زهران" في مرافعته، أن المجني عليه تسبب بخطئه وضع المتهم في حالة عدم تفاديه على الطريق كونه يسير في ممر غير قانوني. مُختتمًا مرافعته بدفع حُسن نية المتهم في ارتكاب الحادث مؤكدةً أن المتهم أبلغ الشرطة والإسعاف بوقوع الحادث.

وأدانت محكمة جنح مركز إمبابة في جلسة 29 ديسمبر 2025، موظف بشركة تكنولوجيا شهيرة، بالحبس مع الشغل سنة واحدة وألزمته بالمصاريف الجنائية.


ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة التسبب عن طريق الخطأ في وفاة المجني عليه "علي.ع" وكان ناشئا عن طريق الإهمال وعدم احترازه بأن قاد مركبة بحالة ينجم عنها الخطر فأحد إصابات أودت بحياته.

