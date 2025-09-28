ماذا يحدث عند تناول مكملات البوتاسيوم والمغنيسيوم معًا؟

ماذا يحدث عند تناول مكملات البوتاسيوم والمغنيسيوم

تناول مكملات البوتاسيوم والمغنيسيوم معًا أمر في غاية الأهمية في حالة الإصابة ببعض المشكلات الصحية.

نستعرض في التقرير التالي، دواعي استعمال مكملات المغنيسيوم والبوتاسيوم معًا، وفقًا لموقع "Very wellhealth".

متى يكون تناول مكملات البوتاسيوم والمغنيسيوم معًا ضروريًا؟

يصبح تناول مكملات البوتاسيوم والمغنيسيوم في نفس الوقت ضروريًا لصحة الإنسان، إذا كانت مستوياتهما منخفضة في الجسم.

ماذا يحدث لجسمك عند انخفاض البوتاسيوم والمغنيسيوم معًا؟

عندما ينخفض البوتاسيوم والمغنيسيوم في الوقت ذاته، يصبح الإنسان أكثر عرضة للمضاعفات التالية:

-نقص المناعة، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المعدية.

-التدهور المعرفي، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر والخرف.

-تفاقم الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب وهشاشة العظام والسرطان.

ما هي أعراض نقص المغنيسيوم؟

يمكن الاستدلال على نقص المغنيسيوم بالجسم عن طريق بعض الأعراض، أبرزها:

-التعب.

-التشنجات العضلية.

-ضعف العضلات.

-حركات العين اللاإرادية.

ما هي أعراض نقص البوتاسيوم؟

يستطيع الإنسان معرفة ما إذا كان يعاني من نقص البوتاسيوم أم لا دون الحاجة لإجراء تحليل الدم.

فإذا كنت تعاني من نقص البوتاسيوم، ستظهر عليك الأعراض الآتية:

-الإمساك.

-عدم انتظام ضربات القلب.

-التعب.

-ضعف العضلات.

-التنميل.

هل نقص المغنيسيوم يسبب نقص البوتاسيوم؟

قد يؤدي نقص المغنيسيوم إلى انخفاض مستويات البوتاسيوم بالجسم في بعض الحالات، لأن من وظائف المغنيسيوم تنظيم نسبة البوتاسيوم المخزنة داخل الخلايا.

فإذا كانت مستويات المغنيسيوم بجسمك أقل من المعدل الطبيعي، قد يتسرب البوتاسيوم الموجود بالخلايا، مما يسفر عن نقصه.

ما هي فوائد المشتركة بين البوتاسيوم والمغنيسيوم؟

يشترك البوتاسيوم والمغنيسيوم في بعض الوظائف الحيوية بالجسم، وهي:

-تعزيز وظائف العضلات.

-الحفاظ على توازن الإلكتروليتات بالجسم.

-تنظيم إشارات الأعصاب.

-ضبط ضغط الدم.

ما هي فوائد البوتاسيوم؟

البوتاسيوم منوط به مجموعة من الوظائف الحيوية، أهمها "الحفاظ على توازن السوائل بالجسم وتنظيم ضربات القلب وطرد الصوديوم الزائد عبر البول".

ما هي فوائد المغنيسيوم؟

يشارك المغنيسيوم في أكثر من 300 تفاعل بجسم الإنسان، مثل تخليق البروتين وإنتاج الطاقة والتحكم في سكر الدم.

كم تحتاج من البوتاسيوم في اليوم؟

تختلف الجرعة اليومية الموصى بها من البوتاسيوم من شخص لآخر حسب النوع، كما هو موضح فيما يلي:

-جرعة البوتاسيوم لليومية للرجال: 3400 ملليجرام.

-جرعة البوتاسيوم اليومية للنساء: 2600 ملليجرام.

كم تحتاج من المغنيسيوم في اليوم؟

تبلغ الجرعة الموصى بها من المغنيسيوم للرجال في اليوم 120 ملليجرام، بينما تحتاج النساء إلى 310 ملليجرام.

أين يوجد البوتاسيوم في الطعام؟

يتوافر البوتاسيوم في العديد من الأطعمة، مثل الفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان والفاصوليا والدجاج والمكسرات.

أين يوجد المغنيسيوم في الطعام؟

لإمداد الجسم بالمغنيسيوم، يجب الاهتمام بتناول الخضراوات الورقية والبذور والمكسرات والحبوب الكاملة والأسماك واللحم البقري.