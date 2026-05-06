أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، عن رصد ناقلة نفط أثناء عبورها المياه الدولية في خليج عمان، حيث كانت السفينة في طريقها إلى أحد الموانئ الإيرانية.

رصد ناقلة منتهكة للحصار في المياه الدولية

أوضحت القيادة، في البيان المنشور عبر منصة "إكس"، أن تحركات الناقلة كانت تخضع للمراقبة الدقيقة، ضمن جهود إنفاذ القيود المفروضة على حركة الملاحة المتجهة إلى إيران، في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة والممرات المائية الحيوية.

توجيه تحذيرات رسمية للسفينة الإيرانية

أفاد البيان، بأن القوات الأمريكية وجهت عدة تحذيرات مباشرة إلى الناقلة الإيرانية لإبلاغها بانتهاكها الصريح للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة.

وأكدت القيادة المركزية، أن هذه التحذيرات جاءت في إطار القواعد المتبعة لتنبيه السفن المخالفة قبل اتخاذ أي إجراءات ميدانية لضمان الامتثال للقرارات المتعلقة بمنع وصول الإمدادات النفطية والمواد المحظورة إلى الموانئ الإيرانية.

استهداف دفة الناقلة وتعطيل مسارها

كشفت القيادة المركزية الأمريكية، عن قيام قواتها بتعطيل دفة ناقلة النفط الإيرانية من خلال إطلاق قذائف استهدفت أنظمة التوجيه الخاصة بها، مما أدى إلى فقدانها القدرة على المناورة والمضي قدما في مسارها المحدد.

كما أكد الجيش الأمريكي، أن الناقلة لم تعد متجهة إلى إيران بعد هذا الإجراء الميداني، مشددا على أن هذه الخطوة تأتي لضمان فاعلية الحصار البحري ومنع أي محاولات لتجاوز القيود المفروضة على حركة الشحن التجاري المرتبط بطهران.

في غضون ذلك، تترقب الأوساط السياسية في واشنطن وطهران ردودا حاسمة خلال الساعات القادمة حول مقترح أمريكي جديد يتكون من 14 بندا، يهدف إلى إنهاء صفحة الحرب ووضع إطار عمل شامل للملف النووي.