شروط صارمة.. بدء تسجيل أعضاء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

كتب : أحمد الجندي

10:12 م 06/05/2026

امتحانات الشهادة الإعدادية

أرسلت المديريات التعليمية خطابًا رسميًا إلى الإدارات التعليمية، بشأن بدء تسجيل أسماء الراغبين في العمل ضمن لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، على أن يتم التقديم من خلال مقر لجنة النظام والمراقبة التابع لها كل متقدم، وفق ضوابط محددة.

وأكدت الضوابط ضرورة الالتزام بشروط صارمة لضمان النزاهة والانضباط، حيث يُشترط ألا يكون المتقدم محرومًا من أعمال الامتحانات وفقًا للقرار الوزاري رقم 113، وألا يكون قد وقع عليه جزاء بخصم أكثر من خمسة أيام في مخالفات تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

كما شددت الضوابط على عدم قبول من أُحيل إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية في وقائع مرتبطة بأعمال الامتحانات أو تتعلق بالنزاهة.

وفيما يتعلق بالانتماء الوظيفي، نصت التعليمات على ألا يكون المتقدم من العاملين بالمديرية أو الإدارة التعليمية، وألا يترتب على انتدابه أي أعباء مالية إضافية مثل بدل السفر، مع اشتراط أن يكون العاملون بنظام التعاقد أو المكافأة قد أمضوا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل.

وتضمنت الشروط أيضًا عدم وجود أقارب للمتقدمين لأداء الامتحانات حتى الدرجة الرابعة، وألا يكون المتقدم من المعلمين القائمين بالتدريس داخل اللجنة، أو من المشاركين في أعمال تقدير الدرجات.

وشددت التعليمات على ضرورة اعتماد استمارة خلو الموانع من جهة العمل، مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، إلى جانب توافر خبرة سابقة في أعمال الكنترول بالمدرسة، باعتبارها أحد معايير المفاضلة بين المتقدمين.

