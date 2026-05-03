

يمكن لبعض الأطعمة اليومية الشائعة أن ترفع مستويات السكر في الدم، وتؤثر على عملية التمثيل الغذائي، كما تؤثر تدريجيا إلى وظائف الدماغ مثل التركيز والمزاج والذاكرة، ما ينعكس على صحة الدماغ بشكل ملحوظ.

ما علاقة تقلبات السكر بوظائف الدماغ؟



صحة التمثيل الغذائي ليست مقتصرة على التحكم في الوزن أو الوقاية من السكري، بل أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بصحة الدماغ، لذا تقلبات الجلوكوز المتكررة تؤدي إلى التهابات داخل الجسم، واضطراب في عمل الأنسولين، واختلال في النواقل العصبية، وهو ما ينعكس على الذاكرة والانتباه وتنظيم المشاعر، وفقا لموقع "thehealth".

كيف تؤثر المحليات الصناعية على صحة الدماغ وسكر الدم؟



رغم أن المحليات الصناعية منخفضة السعرات ولا تؤدي إلى رفع مباشر في مستوى السكر في الدم، إلا أنها تؤثر على توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، وهو ما ينعكس بشكل غير مباشر على استقرار سكر الدم ووظائف الدماغ.

لماذا ترفع حبوب الإفطار السكر في الدم؟



تحتوي العديد من أنواع حبوب الإفطار على نسب مرتفعة من السكريات المضافة، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر صباحا، هذا بدوره يسبب انخفاضا لاحقا في الطاقة وضعفا في التركيز خلال اليوم.

ما خطورة الأطعمة المقلية على خلايا الدماغ؟



ترتبط الأطعمة المقلية باحتوائها على الدهون المتحولة ومركبات تتشكل أثناء الطهي بدرجات حرارة عالية، كما أن هذه المواد قد تسهم في زيادة الإجهاد التأكسدي، الذي يؤثر سلبا على خلايا الدماغ مع مرور الوقت.

كيف تؤثر الأطعمة فائقة المعالجة على الجسم؟



تحتوي الوجبات الجاهزة والوجبات الخفيفة المعلبة على نسب عالية من الزيوت المكررة والمواد المضافة والصوديوم، وتسهم هذه المكونات في تعزيز الالتهابات المزمنة، التي تعد من العوامل المؤثرة على صحة الدماغ والتمثيل الغذائي.

لماذا تسبب الكربوهيدرات المكررة ارتفاعا في مستويات السكر؟



الأطعمة مثل الخبز الأبيض والمعجنات والبسكويت تُهضم بسرعة، ما يسبب ارتفاعا سريعا في السكر يتبعه هبوط حاد، ويرتبط هذا النمط بالشعور بالتعب والعصبية وضعف التركيز.