إعلان

تأثير تناول مشروب الزنجبيل على صحة الكلى صباحًا

كتب : مصراوي

06:00 ص 03/10/2025

الزنجبيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يُعد الزنجبيل من أكثر الأعشاب استخدامًا في الطب الطبيعي، لما يحتويه من مركبات مضادة للأكسدة والالتهابات.

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة، indiatimes، إليك فوائد الزنجبيل للكلى عند تناوله صباحًا.

- تنقية الجسم من السموم

يحتوي الزنجبيل على مركبات تساعد الكلى في أداء وظيفتها الطبيعية، وهي طرد السموم وتنقية الدم، خاصة عند تناوله على معدة فارغة.

- تحسين الدورة الدموية

الزنجبيل يعمل على تنشيط تدفق الدم إلى الكليتين، مما يعزز كفاءتهما ويساعد في الوقاية من الالتهابات أو الترسبات.

- مضاد طبيعي للالتهابات

تناوله بانتظام يقلل من التهابات الكلى والمثانة، بفضل مركب "الجينجيرول" الفعّال في مكافحة البكتيريا والجراثيم.

- يساعد في ضبط ضغط الدم

ارتفاع الضغط من أكثر الأسباب التي تؤثر على الكلى، والزنجبيل يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يخفف العبء عنها.

على الرغم من فوائده، إلا أن الإفراط في تناول الزنجبيل (أكثر من كوبين يوميًا) قد يؤدي إلى:

- زيادة إفراز الصوديوم والبوتاسيوم من الجسم.

- إجهاد الكلى على المدى الطويل، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة بالكلى.

- تهيج المعدة أو زيادة حموضتها عند تناوله صباحًا على معدة فارغة دون طعام.

- الكمية المناسبة والطريقة المثالية

ينصح الأطباء بتناول كوب واحد من مشروب الزنجبيل الدافئ صباحًا، يمكن تحضيره بقطعة زنجبيل طازج مع عصير ليمون وملعقة عسل.

هذا المزيج يدعم وظائف الكلى ويمنح الجسم دفعة نشاط طبيعية دون آثار جانبية.

الزنجبيل تناول الزنجبيل صباحا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

صندوق النقد: التوقيت الدقيق للمراجعة الخامسة والسادسة لمصر لا تزال قيد النقاش
"حتى يتذكر الجميع".. القوات المسلحة تنشر فيديوهات نادرة عن حرب أكتوبر
السلع والذهب والشهادات والحكومة.. ماذا يعني خفض المركزي سعر الفائدة للمرة الرابعة في 2025؟ (ملف)