ليس للجسم فقط.. 5 فوائد نفسية للزنجبيل ستدهشك

الزنجبيل ليس مجرد مشروب مفيد للصحة الجسدية فقط، بل إن تأثيره وفوائده تمتد إلى الصحة النفسية.

وفيما يلي، نرصد لكم الفوائد النفسية للزنجبيل، وفق ما كشف موقع "هيلث لاين".

الوقاية من الاكتئاب



الزيوت العطرية الموجودة في الزنجبيل تتفاعل مباشرة مع مستقبلات السيروتونين في الدماغ.

والسيروتونين هو هرمون يحسن المزاج، مما يسهم في الوقاية من الاكتئاب.

تخفيف التوتر



مضادات الأكسدة الموجودة في الزنجبيل تساعد على الشعور بالهدوء والاسترخاء وتخفيف التوتر والقلق.

تعزيز الوظيفة الإدراكية



قد يسهم تناول الزنجبيل في تحسين تدفق الدم وعمل الدورة الدموية الدماغية والتركيز وتقوية الذاكرة وحماية الخلايا العصبية من التلف، وذلك بفضل احتوائه على مضادات أكسدة قوية.

تخفيف الصداع



الزنجبيل يعمل كمضاد طبيعي للالتهابات، مما يسهم في تثبيط مركبات البروستاجلاندينات التي تسبب الألم وتخفيف الصداع.

النوم



يسهم الزنجبيل في تهدئة اضطرابات المعدة والجهاز الهضمي وتحسين الحالة النفسية، مما يساعد على النوم بشكل جيد.