كشفت دراسة علمية حديثة أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لا تقتصر فوائدها على تحسين اللياقة البدنية فقط، بل تشمل تقليل مستويات التوتر وإعادة التوازن للجسم من خلال تأثيرات بيولوجية مباشرة، وأبرزها خفض هرمون الكورتيزول.

هل يمكن للرياضة أن تقلل التوتر فعلا؟

أوضحت الدراسة التي نشرت في مجلة "Sport and Health Science"، أن النشاط البدني المنتظم يسهم في خفض التوتر عبر تأثير مباشر على الجسم وليس فقط على الحالة النفسية، وفقا لموقع " SciTechDaily".

أجرى باحثون من جامعة بيتسبرج الأميركية تجربة سريرية شملت 130 بالغا، تم تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما التزمت بممارسة التمارين لمدة عام، والأخرى اكتفت بإرشادات صحية دون تغيير نمط حياتها.

هل 150 دقيقة من الرياضة أسبوعيا كافية؟

ركزت الدراسة على ممارسة 150 دقيقة أسبوعيا من التمارين الهوائية المعتدلة إلى الشديدة، ووجدت أن الالتزام بهذا المعدل كان له تأثير واضح على تقليل التوتر.

كيف يؤثر التمرين على هرمون الكورتيزول؟

أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين مارسوا الرياضة بانتظام سجلوا انخفاضا ملحوظا في مستويات الكورتيزول، وهو الهرمون المسؤول عن التوتر، مقارنة بمن لم يلتزموا بالنشاط البدني.

ما أهمية خفض هرمون التوتر في الجسم؟

ارتفاع الكورتيزول لفترات طويلة يرتبط بزيادة مخاطر أمراض القلب واضطرابات النوم والمناعة، بينما يساعد خفضه على تحسين الذاكرة والصحة النفسية والوظائف الحيوية.

هل الرياضة وحدها مسؤولة عن تقليل التوتر؟

يشير الباحثون إلى أن النتائج لا تعني أن الرياضة هي العامل الوحيد، إذ تؤدي التغذية ونمط الحياة وعوامل أخرى دورا مهما في تنظيم مستويات التوتر.

كيف تعزز الرياضة صحة الدماغ أيضا؟

تشير النتائج إلى أن التمارين الهوائية تسهم في تحسين صحة الدماغ، وإبطاء شيخوخة الدماغ، ما يعزز الصحة النفسية على المدى الطويل.

لذلك، ممارسة الرياضة بانتظام، 150 دقيقة أسبوعيا، يمكن أن تكون وسيلة بسيطة وفعالة لتقليل التوتر وتحسين جودة الحياة الجسدية والنفسية.

