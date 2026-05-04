رقائق البطاطس من الوجبات الخفيفة المليئة بالسعرات الحرارية والتي تؤثر على وظائف الدماغ مع مرور الوقت.

هل تؤثر الأطعمة فائقة المعالجة على صحة الدماغ؟

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من بريطانيا عن وجود علاقة بين زيادة استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة وارتفاع خطر التدهور المعرفي، بما في ذلك الخرف.

ما هي الأطعمة التي تزيد من خطر التدهور المعرفي؟

تشمل هذه الأطعمة رقائق البطاطس وحبوب الإفطار السكرية والمكرونة سريعة التحضير واللحوم المصنعة والمشروبات الغازية، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

كيف تؤثر الأطعمة فائقة المعالجة على وظائف الدماغ؟

أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يستهلكون نسبة كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة في نظامهم الغذائي اليومي كانوا أكثر عرضة للإصابة بمشكلات في الذاكرة والانتباه والأداء المعرفي.

هل تؤدي رقائق البطاطس إلى الإصابة بالخرف؟

أشارت الدراسة أن استهلاك 10% من رقائق البطاطس يوميا يزيد من خطر الإصابة بالخرف.

هل يزيد استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة من خطر فقدان الذاكرة؟

كلما زادت نسبة هذه الأطعمة في النظام الغذائي للشخص زادت احتمالية تعرضه للتدهور المعرفي.

كيف تؤثر الأطعمة فائقة المعالجة على صحة الدماغ؟

تميل هذه الأطعمة إلى أن تكون غنية بالسكريات المضافة والدهون غير الصحية والمواد المضافة الاصطناعية بينما تكون فقيرة بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، وهي عناصر معروفة بدعمها لصحة الدماغ.

مع مرور الوقت، يسهم هذا الخلل في حدوث التهابات وإجهاد تأكسدي وتغيرات في بنية الدماغ ووظيفته.

هل تؤثر الأطعمة فائقة المعالجة على التركيز الذهني؟

أشار الباحثون أيضا أن الأطعمة فائقة المعالجة تؤثر على مدى الانتباه والتركيز الذهني على المدى القصير.

ما هي الخيارات الغذائية التي تحمي الدماغ؟

ورغم أن هذه التغيرات تبدو طفيفة في البداية، إلا أنها تتراكم بمرور الوقت، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض عصبية أكثر خطورة.

يجب تناول الفواكه الطازجة بدلا من الوجبات الخفيفة المعلبة والوجبات المنزلية بدلا من الوجبات السريعة والمكسرات بدلا من رقائق البطاطس المقلية، مما يسهم في دعم الصحة البدنية والعقلية.

