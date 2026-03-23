توصلت دراسة حديثة إلى أن الحفاظ على النشاط البدني بشكل عام يظل خيارا صحيا أفضل من قلة الحركة، إلا أن توقيت ممارسة الرياضة قد يحدث فرقا ملحوظا، خاصة في ساعات الصباح الأولى التي تحمل فوائد إضافية مهمة.

هل ممارسة التمارين الصباحية تحمي القلب؟

وبحسب رويترز، اعتمد الباحثون على متابعة نحو 14 ألف شخص في الولايات المتحدة، حيث تم تحليل بياناتهم الصحية ومعدلات ضربات القلب باستخدام أجهزة تتبع اللياقة، وأظهرت النتائج أن الأفراد الذين يحرصون على ممارسة التمارين في الصباح كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض الشريان التاجي بنسبة تصل إلى 31% مقارنة بمن يفضلون التمرين في أوقات لاحقة.

ما فوائد ممارسة التمارين الصباحية؟

ولم تقتصر الفوائد على صحة القلب فقط، بل تبين أيضًا انخفاض ملحوظ في مخاطر عدة أمراض أخرى لدى هذه الفئة، مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، بالإضافة إلى تقليل احتمالات الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والسمنة، بغض النظر عن إجمالي النشاط اليومي.

كما أشارت النتائج إلى أن الفترة ما بين السابعة والثامنة صباحًا تُعد التوقيت الأمثل لممارسة التمارين، حيث ارتبطت بأدنى معدلات الإصابة بأمراض القلب.

ومن المقرر عرض هذه النتائج خلال اجتماع علمي متخصص في أمراض القلب، حيث تعد هذه الدراسة من أوائل الأبحاث التي تربط بين توقيت التمارين وتأثيرها الصحي بالاعتماد على بيانات طويلة المدى من الأجهزة القابلة للارتداء.

ومع ذلك، أكد الباحثون أن العلاقة بين توقيت التمرين وتحسن الصحة قد لا تكون مباشرة، إذ يمكن أن تتداخل عوامل أخرى مثل الهرمونات وجودة النوم والعوامل النفسية في تفسير هذه النتائج، مما يستدعي المزيد من الدراسات للتأكد وتقديم توصيات دقيقة.

