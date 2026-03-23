التمارين الرياضية في الصباح.. كنز من االفوائد الصحية

كتب : مصراوي

01:00 ص 23/03/2026

توصلت دراسة حديثة إلى أن الحفاظ على النشاط البدني بشكل عام يظل خيارا صحيا أفضل من قلة الحركة، إلا أن توقيت ممارسة الرياضة قد يحدث فرقا ملحوظا، خاصة في ساعات الصباح الأولى التي تحمل فوائد إضافية مهمة.

هل ممارسة التمارين الصباحية تحمي القلب؟

وبحسب رويترز، اعتمد الباحثون على متابعة نحو 14 ألف شخص في الولايات المتحدة، حيث تم تحليل بياناتهم الصحية ومعدلات ضربات القلب باستخدام أجهزة تتبع اللياقة، وأظهرت النتائج أن الأفراد الذين يحرصون على ممارسة التمارين في الصباح كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض الشريان التاجي بنسبة تصل إلى 31% مقارنة بمن يفضلون التمرين في أوقات لاحقة.

ما فوائد ممارسة التمارين الصباحية؟

ولم تقتصر الفوائد على صحة القلب فقط، بل تبين أيضًا انخفاض ملحوظ في مخاطر عدة أمراض أخرى لدى هذه الفئة، مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، بالإضافة إلى تقليل احتمالات الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والسمنة، بغض النظر عن إجمالي النشاط اليومي.

كما أشارت النتائج إلى أن الفترة ما بين السابعة والثامنة صباحًا تُعد التوقيت الأمثل لممارسة التمارين، حيث ارتبطت بأدنى معدلات الإصابة بأمراض القلب.

ومن المقرر عرض هذه النتائج خلال اجتماع علمي متخصص في أمراض القلب، حيث تعد هذه الدراسة من أوائل الأبحاث التي تربط بين توقيت التمارين وتأثيرها الصحي بالاعتماد على بيانات طويلة المدى من الأجهزة القابلة للارتداء.

ومع ذلك، أكد الباحثون أن العلاقة بين توقيت التمرين وتحسن الصحة قد لا تكون مباشرة، إذ يمكن أن تتداخل عوامل أخرى مثل الهرمونات وجودة النوم والعوامل النفسية في تفسير هذه النتائج، مما يستدعي المزيد من الدراسات للتأكد وتقديم توصيات دقيقة.

أقرأ أيضًا:

خضار يقوي القلب والمناعة والعظام.. احرص على تناوله

تتخلص من الديون.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي بداية فبراير

ماذا يحدث لجسمك عند حبس البول؟.. احذر المخاطر

ننشر ضوابط الطعن على لجان حصر ضريبة العقارات
"متعة رهيبة".. جنات تفاجئ جمهورها بإعداد العيش الصعيدي
"متعة رهيبة".. جنات تفاجئ جمهورها بإعداد العيش الصعيدي
وصول الإعلانات إلى تطبيق الدردشة "شات جي بي تي".. تفاصيل
وصول الإعلانات إلى تطبيق الدردشة "شات جي بي تي".. تفاصيل
كيف أقنع نتنياهو ترامب بشن الحرب على إيران؟.. ولماذا فشلت الخطة؟
كيف أقنع نتنياهو ترامب بشن الحرب على إيران؟.. ولماذا فشلت الخطة؟

أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

"بعد اجتماع مطول".. بيان عاجل من النادي الأهلي عقب توديع دوري أبطال أفريقيا
بيان هام من الخارجية بشأن أوضاع المصريين في دول الخليج
هل تنقلب حرب إيران لمواجهة طويلة الأمد؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
تفاصيل حادث سقوط المروحية القطرية.. 6 وفيات وعمليات بحث متواصلة
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة