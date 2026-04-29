لم تعد إطالة العمر مرتبطة فقط بالتقدم الطبي، بل باتت ترتبط بشكل مباشر بأسلوب الحياة اليومي والعادات الصحية التي يتبعها الإنسان، وهو ما أكدته تصريحات رسمية حديثة حول العوامل الأكثر تأثيرا في تحسين جودة الحياة وزيادة متوسط العمر.

وبحسب ما نقلته وكالة "نوفوستي" عن ميخائيل موراشكو، وزير الصحة الروسي، فإن الحفاظ على الصحة لا يعتمد على العلاج فقط، بل يشمل نمط الحياة اليومي، وممارسة الأنشطة البدنية والثقافية، إلى جانب الالتزام بالعادات الصحية.

هل ممارسة الرياضة تطيل العمر؟

يوضح وزير الصحة الروسي، أن ممارسة التمارين الرياضية لمدة 40 دقيقة يوميا يمكن أن تحسن أكثر من 250 مؤشرا حيويا في الدم، وهي مؤشرات تستخدم لتقييم الحالة الصحية العامة، حتى لدى الأشخاص الذين يعانون من بعض الاضطرابات.

ما دور نمط الحياة في الوقاية من الأمراض؟

يشير موراشكو إلى أن نمط الحياة اليومي، بما يشمله من نشاط بدني وحركي، يلعب دورا محوريا في تقليل المخاطر الصحية، مؤكدا أن التوازن بين العمل والراحة، والاهتمام بالصحة النفسية، عوامل أساسية في الوقاية من الأمراض.

كيف تدعم الأنظمة الصحية إطالة العمر؟

لفت وزير الصحة الروسي، إلى أن روسيا تعمل على إنشاء مراكز طبية متخصصة لرصد المخاطر الصحية مبكرا، والمساهمة في رفع متوسط الأعمار، من خلال التشخيص المبكر والتوعية الصحية المستمرة.

هل المسؤولية تقع على الفرد؟

أكد المسؤول الروسي أن العامل الحاسم يظل سلوك الفرد نفسه، من حيث التزامه بنمط حياة صحي، وحرصه على اتباع التوصيات الطبية، والحفاظ على نشاطه البدني والذهني.

