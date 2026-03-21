أظهرت دراسة حديثة أن ممارسة التمارين الرياضية لمدة 20 دقيقة فقط، مثل ركوب الدراجة يمكن أن تُحدث تغيرات في نشاط الدماغ المرتبط بالذاكرة، ما يعكس التأثير السريع للنشاط البدني، وفقا لموقع "medicalnewstoday".

ما هي "تموجات الحُصين" ولماذا هي مهمة؟

رصد الباحثون زيادة في إشارات عصبية تُعرف بـ"تموجات الحُصين"، وهي موجات تنشأ في منطقة الحُصين (Hippocampus) داخل الدماغ، وتلعب دورًا أساسيًا في تكوين الذكريات ومعالجة المعلومات الجديدة.

وتنتقل هذه الإشارات إلى مناطق أخرى، مثل القشرة الدماغية والجهاز الحوفي، ما يساعد على تثبيت المعلومات وتنظيم النشاط العصبي، وفقا لموقع "Science Alert" العلمي.

كيف أُجريت الدراسة؟

شملت الدراسة 14 مريضا بالصرع كانوا يخضعون لفحوصات طبية قبل الجراحة، حيث زُرعت لديهم أقطاب كهربائية لقياس النشاط العصبي بدقة.

وبعد فترة إحماء قصيرة، مارس المشاركون ركوب الدراجة الثابتة لمدة 20 دقيقة، ثم تم تسجيل نشاط الدماغ قبل التمرين وبعده، ما أتاح للباحثين مقارنة التغيرات بشكل مباشر.

ماذا كشفت النتائج؟

أظهرت النتائج زيادة واضحة في نشاط تموجات الحُصين، إضافة إلى تحسن التواصل بين هذه المنطقة ومناطق أخرى في الدماغ، كما لوحظ تعزيز في الشبكات العصبية المرتبطة بالذاكرة.

ولفت الباحثون إلى أن شدة التمرين لعبت دورا مهما، إذ ارتبط ارتفاع معدل ضربات القلب بنتائج أفضل في النشاط العصبي خلال فترة الراحة بعد التمرين.

كيف تعزز الرياضة وظائف الدماغ؟

تدعم هذه النتائج ما توصلت إليه دراسات سابقة، والتي تشير إلى أن التمارين الرياضية تحسن تدفق الدم إلى الدماغ، وتزيد من مستويات الأكسجين، وتعزز نمو الخلايا العصبية، فضلا عن دورها في تقليل خطر الإصابة بالخرف.

تعزز هذه الدراسة فكرة أن النشاط البدني، حتى وإن كان لفترة قصيرة، يمكن أن يُحدث فرقا كبيرا في وظائف الدماغ، ممارسة التمارين بانتظام تساعد على تنشيط الذاكرة وتحسين القدرة على التعلم ومعالجة المعلومات.

