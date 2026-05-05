قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا خسرت أراضيها.

ووصف ترامب في مقابلة مع قناة "سالم نيوز" نقل الأسلحة إلى كييف بقيمة 350 مليار دولار في عهد الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة جو بايدن أنه أمر سخيف.

تذكر الرئيس الأمريكي توبيخه فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض في بداية ولايته، في فبراير 2025، قائلا: "إن زيلينسكي تصرف بعدوانية".

وفي الوقت ذاته، أكد ترامب، أن الولايات المتحدة ترغب في تسوية النزاع في أوكرانيا.

ويبقى ملف التسوية الأوكرانية معلقا بين الجهود الدبلوماسية المتوقفة مؤقتا، والعمليات العسكرية المستمرة على الأرض، فيما تتصدر أزمات أخرى جدول أعمال القوى الكبرى، وفقا لروسيا اليوم.