مع تقلبات الطقس، يعاني الكثيرون من الشعور بالنعاس والخمول خلال اليوم، ما يؤثر على الإنتاجية والتركيز.

وفي هذا الإطار، أشار عالم النفس الروسي أرتيوم ستوباك إلى أن هناك مجموعة من النصائح الفعالة التي تساعد على مقاومة هذا الشعور واستعادة النشاط، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

كيف يمكن تقليل النعاس في التقلبات الجوية؟

يوضح "ستوباك" أن هناك خطوات بسيطة يمكن أن تقلل من الشعور بالنعاس، أبرزها شرب كميات كافية من الماء والحفاظ على نشاط بدني معتدل بشكل يومي.

ما دور المشي الصباحي في زيادة النشاط؟

يساعد المشي في الصباح الباكر على تنشيط الجسم والتقليل من الخمول، لذلك يُنصح بالخروج للمشي فور الاستيقاظ، وفي حال تعذر ذلك، يمكن فتح الستائر للسماح بدخول الضوء الطبيعي.

كيف تؤثر الإضاءة والأجهزة الإلكترونية على النوم؟

ينصح بخفض الإضاءة قبل النوم بساعة أو ساعتين، مع تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية، لأن الضوء الأزرق يؤثر سلبا على جودة النوم ويسبب الشعور بالتعب في اليوم التالي.

هل للنشاط البدني دور في مقاومة النعاس؟

ممارسة نشاط بدني بسيط، مثل المشي السريع لمدة 30 دقيقة يوميا، يساعد على تحسين مستوى الطاقة، كما يفضل استخدام الدرج بدلا من المصعد، وممارسة تمارين التمدد صباحًا.

ما علاقة شرب الماء بمستوى الطاقة؟

يمكن أن يؤدي الجفاف حتى لو كان بسيطا إلى فقدان نسبة كبيرة من طاقة الجسم، تصل إلى 20%، لذلك يُنصح بشرب ما بين 1.5 إلى 2 لتر من الماء يوميا للحفاظ على النشاط.

كيف يساعد تنظيم النوم في تقليل التعب؟

الحفاظ على جدول نوم منتظم من أهم العوامل، إذ يفضل النوم من 7 إلى 8 ساعات يوميا، مع الالتزام بموعد ثابت للنوم والاستيقاظ، حتى خلال عطلات نهاية الأسبوع.

لماذا يجب تهوية الغرفة قبل النوم؟

تهوية الغرفة تعمل على تحسين جودة الهواء، ما ينعكس إيجابا على جودة النوم ويقلل من الشعور بالإرهاق عند الاستيقاظ.

متى يجب استشارة الطبيب؟

من الضروري الذهاب للطبيب المختص في حال استمرار الشعور بالتعب لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع، خاصة إذا كان مصحوبا بمزاج سيئ أو أعراض نفسية مستمرة.

