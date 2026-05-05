قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فجر اليوم الثلاثاء، إنه من خلال متابعة صور الأقمار الصناعية تبين استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق.

أضافت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، أن هناك استمرار لنشاط الرياح على أغلب الأنحاء، لافتة إلى وجود أجواء مائلة للبرودة إلى باردة في ساعات الليل والصباح الباكر.

وأكدت الهيئة، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، إذ أن العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 24 درجة.

ووفقا للهيئة، فإن هناك استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبحسب الهيئة، فإن هناك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما أن فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن هناك اضطرابا في الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج من 2-3 م.