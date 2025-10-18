إعلان

لن تتوقع فوائد الألياف على صحة الجسم

كتبت- نرمين ضيف الله:

01:30 ص 18/10/2025

الأطعمة الغنية بالألياف

الألياف لها فوائد مذهلة على صحة الجسم، وعند تناول الألياف بشكل يومي تتحسن صحة الجسم.

فوائد الألياف على صحة الجسم وفق ما جاء في موقع "هيلث لاين".

تحسين الهضم

تناول الألياف بشكل يومي يساعد على تعزيز حركة الأمعاء مما يسهل عملية الهضم ويقلل من مشاكل الإمساك ويعمل على تنظيف الجهاز الهضمي بشكل طبيعي.

تنظيم مستويات السكر في الدم

الألياف تبطئ من امتصاص السكر في الجسم مما يساعد على الحفاظ على مستوى السكر ضمن المعدلات الطبيعية ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

تعزيز الشعور بالشبع

تناول الألياف يمنح الجسم شعورا بالامتلاء لفترة أطول مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام وبالتالي يساعد في التحكم في الوزن.

تحسين صحة القلب

الألياف تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم مما يعزز صحة القلب ويقلل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

فيديو قد يعجبك:



