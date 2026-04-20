توضح الدكتورة يلينا سيوراكشينا، أخصائية الغدد الصماء والتغذية، أن الخيار والطماطم لا يُعدّان من المصادر الغنية بالألياف، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الماء، مما يقلل من محتواها الغذائي من الألياف، نقلا عن "pravda".



لماذا لا يكفي الخيار والطماطم لتغطية احتياج الألياف؟



تشير الطبيبة إلى أن نسبة الألياف في الخيار والطماطم منخفضة جدًا، حيث يتكوّن الخيار في معظمه من الماء، وكذلك الطماطم، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر أساسي الألياف في النظام الغذائي.



ما هي أفضل مصادر الألياف الغذائية؟



تؤكد سيوراكشينا أن الخضراوات الورقية مثل الجرجير والبقدونس والشبت والبصل الأخضر تُعد من أفضل مصادر الألياف. كما يُعتبر الأفوكادو غنيًا بالألياف والدهون الصحية غير المشبعة، إضافة إلى فواكه مثل الجريب فروت والأناناس والمشمش والفراولة.



ما أهمية الألياف لصحة الجسم؟

توضح الطبيبة أن الألياف عنصر غذائي أساسي، يساعد على تحسين الهضم، وتنظيم عمل الجهاز الهضمي، كما يساهم في دعم صحة الأوعية الدموية وتقليل تراكم الكوليسترول.



ماذا يحدث عند نقص الألياف في الغذاء؟



قد يؤدي نقص الألياف إلى مشكلات صحية متعددة، أبرزها اضطرابات الهضم وضعف صحة الأوعية الدموية، لذلك يجب الانتباه لتناولها بانتظام.



كيف نعوض نقص الألياف في النظام الغذائي؟



تشير الطبيبة إلى أنه في حال عدم الحصول على الألياف من الفواكه والخضراوات بشكل كافٍ، يمكن الاعتماد على مصادر أخرى مثل القمح والجاودار ونخالة الذرة، والتي تُعد بدائل فعالة وغنية بالألياف.

