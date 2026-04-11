مع تغير الفصول وتقلبات الطقس بين الحرارة والبرودة والرطوبة، تصبح البشرة أكثر عرضة للجفاف والتهيج وظهور المشكلات الجلدية.

ووفقًا لما نشره موقع Healthline الطبي، فإن العناية الصحيحة بالبشرة خلال هذه الفترات تلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على نضارتها وصحتها.

ما تأثير تقلبات الطقس على البشرة؟

تؤدي التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة إلى فقدان البشرة لرطوبتها الطبيعية، كما يمكن أن تسبب الرياح والهواء الجاف تهيج الجلد، بينما تزيد الرطوبة من إفراز الدهون، ما يؤدي إلى ظهور الحبوب.

كيف تختار المرطب المناسب؟

ينصح الخبراء باستخدام مرطب غني في الطقس البارد للحفاظ على ترطيب البشرة، بينما يُفضل اختيار مرطب خفيف وخالٍ من الزيوت خلال الأجواء الحارة لتجنب انسداد المسام.

هل شرب الماء مهم لنضارة البشرة؟

الحفاظ على ترطيب الجسم من الداخل لا يقل أهمية عن العناية الخارجية. شرب كميات كافية من الماء يساعد في تحسين مرونة البشرة ويقلل من الجفاف والتشققات.

كيف تحمي بشرتك من أشعة الشمس؟

حتى في الأيام غير المشمسة، تظل الأشعة فوق البنفسجية مؤثرة لذلك، يُنصح باستخدام واقي شمس يومي بعامل حماية مناسب لتجنب التصبغات والتلف المبكر للبشرة.

هل يؤثر الروتين اليومي على صحة البشرة؟

بالتأكيد، تنظيف البشرة بلطف مرتين يوميًا، وتجنب المنتجات القاسية، واستخدام مستحضرات مناسبة لنوع بشرتك، كلها خطوات أساسية للحفاظ على توازنها.

متى تحتاج البشرة لعناية إضافية؟

إذا لاحظت جفافًا شديدًا أو احمرارًا مستمرًا، فقد تحتاج إلى استخدام سيروم مرطب أو استشارة طبيب جلدية لتجنب تفاقم المشكلة.



الاستمرارية في العناية بالبشرة هي السر الحقيقي لنضارتها، خاصة في أوقات التقلبات الجوية، فالعادات البسيطة تصنع فرقًا كبيرًا على المدى الطويل.

اقرأ أيضًا:

كيف تحافظ على بشرتك شابة ومشرقة؟.. نصائح لا تفوتك

تحذير.. عادة يومية تسرع ظهور التجاعيد

منها البصل..7 أطعمة تمنح بشرتك الجاذبية والنضارة





