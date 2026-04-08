تحميك من الأمراض.. نصائح للحفاظ على صحتك أثناء تقلبات الطقس

كتب : شيماء مرسي

03:00 م 08/04/2026

نصائح للتعامل مع تغير الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الفترة الحالية حتى السبت 11 أبريل 2026 ستشهد طقسا باردا مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، كما سيكون هناك نشاط للرياح على بعض المناطق.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أبرز النصائح للتعامل مع تقلبات الطقس، وفقا لـ "mayoclinic".

كيف يعزز فيتامين سي جهاز المناعة لديك؟

تناول كمية كافية من فيتامين سي من الفواكه أو المكملات الغذائية لتعزيز جهاز المناعة.

لماذا تحسن ممارسة الرياضة المنتظمة الدورة الدموية ووظائف الخلايا؟

الحرص على ممارسة الرياضة بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميا لتحسين الدورة الدموية ووظائف الخلايا.

متى يجب استشارة الطبيب عند الإصابة بالحمى أو أعراض شديدة؟

يجب استشارة الطبيب فورا إذا كنت تعاني من حمى تزيد عن 100.4 درجة فهرنهايت أو أي أعراض حادة أو مستمرة.

كيف يساعد شرب الماء على تقوية المناعة والوقاية من الجفاف؟

شرب الماء بانتظام، وسيسهم ذلك في الوقاية من جفاف الحلق والجلد وتقوية مناعة الجسم.

ما الطريقة الصحيحة لاختيار الملابس لحماية الجسم من البرد؟

ارتداء طبقات متعددة من الملابس واستخدام قبعات وقفازات في الطقس البارد لحماية الأطراف من البرد.

كيف تساعد المشروبات الدافئة مثل الشاي بالأعشاب في تهدئة الجسم؟

تناول المشروبات الدافئة مثل الشاي بالأعشاب التي تساعد على تهدئة الجسم والحلق.


