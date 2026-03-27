إعلان

مع تقلبات الطقس.. كيف يدعم الكيوي صحة الجسم؟

كتب : نرمين ضيف الله

10:00 ص 27/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


يُعد الكيوي من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ويُعتبر خيارًا مثاليًا لدعم الصحة العامة، خاصة مع التغيرات المفاجئة في الطقس التي قد تؤثر على المناعة والطاقة.

كيف يعزز الكيوي جهاز المناعة؟

يحتوي الكيوي على نسبة عالية من فيتامين C، مما يساعد في تقوية جهاز المناعة وزيادة قدرة الجسم على مقاومة نزلات البرد والعدوى.

هل يساعد الكيوي في تحسين صحة الجهاز الهضمي؟

الكيوي غني بالألياف والإنزيمات الطبيعية التي تسهل عملية الهضم وتساعد في تقليل مشكلات مثل الانتفاخ والإمساك.

كيف يدعم الكيوي صحة القلب؟

يساهم الكيوي في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب بفضل احتوائه على البوتاسيوم ومضادات الأكسدة.

هل يساعد الكيوي في تحسين جودة النوم؟

يحتوي الكيوي على مركبات تساعد على الاسترخاء وتنظيم النوم، مما قد يساهم في تحسين جودة النوم.

كيف يساهم الكيوي في ترطيب الجسم؟

يتميز الكيوي بنسبة جيدة من الماء، ما يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم، خاصة مع تغيرات درجات الحرارة.

هل يعزز الكيوي صحة البشرة؟

يساعد فيتامين C ومضادات الأكسدة في الكيوي على دعم إنتاج الكولاجين والحفاظ على نضارة البشرة.

كيف يساعد الكيوي في التحكم بالوزن؟

يُعد الكيوي منخفض السعرات الحرارية وغنيًا بالألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول ويدعم إدارة الوزن بشكل صحي.

أحدث الموضوعات

أول ظهور لـ مي عزالدين بعد شفائها من العملية الجراحية (صور)
زووم

أول ظهور لـ مي عزالدين بعد شفائها من العملية الجراحية (صور)
بقيادة المايسترو هاني فرحات.. أنغام تبدع في حفلها بالسعودية (صور)
موسيقى

بقيادة المايسترو هاني فرحات.. أنغام تبدع في حفلها بالسعودية (صور)

إيران تحذر من أن الفنادق التي تستضيف القوات الأمريكية قد تكون أهدافاً "مشروعة"
شئون عربية و دولية

إيران تحذر من أن الفنادق التي تستضيف القوات الأمريكية قد تكون أهدافاً "مشروعة"
حرب إيران.. هل دخل العالم مرحلة إعادة تشكيل كبرى؟
شئون عربية و دولية

حرب إيران.. هل دخل العالم مرحلة إعادة تشكيل كبرى؟
رسميًا.. زيادة تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد من الغد
أخبار مصر

رسميًا.. زيادة تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد من الغد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قدراتها تتآكل.. كيف أسقطت إيران إسرائيل في "مستنقع استنزاف"؟
رسميًا.. زيادة تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد من الغد
انتهاء تقلبات الطقس.. الأرصاد: تحسن الأجواء غدًا على معظم الأنحاء
تخلي أمريكا عن الخليج.. بين هندسة الاستنزاف و"نبوءة" إعادة تشكيل المنطقة