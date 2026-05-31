الحزن يسيطر على حمو بيكا أثناء تلقيه عزاء والده في الإسكندرية.. صور

كتب : معتز عباس

09:03 م 31/05/2026
    حزن حمو بيكا في عزاء والده (1)
    حمو بيكا يتلقى عزاء والده (2)
    حمو بيكا يتلقى عزاء والده (1)

بدأ منذ قليل عزاء والد مطرب المهرجانات حمو بيكا، المقام بمنطقة البيطاش في محافظة الإسكندرية، وذلك بعد رحيله عن عالمنا أمس السبت.

حزن حمو بيكا في عزاء والده

وحرص حمو بيكا على استقبال المعزين في العزاء، حيث بدت عليه علامات الحزن والتأثر الشديد بفقدان والده، وسط حضور عدد من أفراد العائلة والأصدقاء والمقربين الذين توافدوا لتقديم واجب العزاء ومساندته.

كما شهد العزاء حضور عدد من زملاء حمو بيكا وأقاربه، الذين حرصوا على مواساته وتقديم الدعم له خلال هذه اللحظات الصعبة.

تشييع جثمان والد حمو بيكا

شُيعت جنازة مؤدي المهرجانات حمو بيكا، عقب صلاة الظهر اليوم الأحد، من مسجد العمري بمنطقة كرموز غربي الإسكندرية، بمشاركة العشرات من أسرته وأقاربه.

صلاة الجنازة على والد حمو بيكا

وأدُيت صلاة الجنازة على والد حمو بيكا قبل أن ينقل الجثمان ليوارى الثرى بمقابر الأسرة بمدافن العمود.

وفاة والد مؤدي المهرجانات حمو بيكا

كان والد مؤدي المهرجانات حمو بيكا، توفى أمس رابع أيام عيد الأضحى المبارك وأعلن خبر الوفاة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

