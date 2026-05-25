حذر أطباء القلب من أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف قد يزيد العبء على القلب والأوعية الدموية، خاصة لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم.

مخاطر الطقس الحار

وأوضح الأطباء، بحسب rbc.ru، أن الطقس الحار، خصوصا عند تجاوز الحرارة 30 درجة مئوية، يؤدي إلى زيادة التعرق بشكل كبير، وهو ما قد يتسبب في تسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وتورم الساقين، بالإضافة إلى زيادة احتمالات تكون الجلطات الدموية، ما يرفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وأشاروا إلى أهمية تنظيم فترات العمل والراحة، خاصة للأشخاص الذين يعملون في الأماكن المفتوحة، حيث ينصح بالتوقف للراحة لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة بعد كل 30 إلى 40 دقيقة من العمل، مع تجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة، وارتداء قبعات واقية.

كما شدد الأطباء على ضرورة شرب كميات كافية من السوائل يوميا تتراوح بين 1.5 و2.5 لتر، مع استشارة الطبيب بالنسبة لمرضى قصور القلب. ويفضل تناول الماء أو الشاي الأخضر أو مشروبات النعناع والعصائر الطبيعية، مع تجنب المشروبات شديدة البرودة.

وفيما يتعلق بالنظام الغذائي، أوصى الخبراء بالاعتماد على الوجبات الخفيفة والأطعمة الغنية بالخضراوات والفواكه والألياف، مع تقليل الأطعمة الدهنية والحارة والمالحة التي قد تزيد الضغط على الجسم والقلب.

وأكد الأطباء ضرورة تجنب المجهود البدني العنيف أو جلسات العلاج الحراري والتدليك في درجات الحرارة المرتفعة، لأنها قد تزيد الضغط على القلب والأوعية الدموية.

وأوضحوا أن الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات تشمل مرضى القلب والأوعية الدموية، ومن تعرضوا سابقًا لجلطات أو أزمات قلبية، بالإضافة إلى مرضى الرجفان الأذيني ومن خضعوا لجراحات صمامات القلب.

كما نصحوا المرضى بالالتزام بالأدوية الموصوفة، خاصة مميعات الدم وأدوية الضغط، مع متابعة قياسات ضغط الدم بصورة يومية حتى في حال عدم ظهور أعراض واضحة.