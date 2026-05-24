يستخدم الكثيرون مكيفات الهواء أثناء الطقس الحار، ولكن معظمهم يرتكبون خطأ عند تشغيل المكيف.

كشف طبيب الباطنة الروسي الدكتور إيفان يريمينكو أن الخطأ الرئيسي الذي يرتكبه الناس عند استخدام مكيفات الهواء داخل المنازل في الطقس الحار هو محاولة خفض درجة الحرارة فجأة إلى ما دون الصفر، وفقا لـ "mskagency".

ما هي الدرجة المناسبة لاستخدام المكيف بأمان؟

يكمن الخطأ الرئيسي في محاولة خفض درجة الحرارة بشكل شديد ومفاجئ إلى مستويات منخفضة جدًا.

لكن يجب ألا تقل درجة الحرارة المثالية داخل المنزل عن درجة الحرارة الخارجية بأكثر من 5 إلى 7 درجات، على ألا تقل عن 22 درجة مئوية، نظرا لأن التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة تزيد من الضغط على القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، وقد تسبب الصداع وتفاقم الأمراض المزمنة.

ومن المهم أيضا تحديد اتجاه تيار الهواء بشكل صحيح لتجنب توجيهه المباشر إلى الجسم.

كيف يمكن استخدام التكييف بشكل صحي وآمن؟

يجب تجنب توجيه تيار الهواء مباشرة إلى الوجه أو الرقبة أو الصدر أو الأطراف، إذ إن التعرض المطول للهواء البارد المباشر قد يسبب تهيج الأغشية المخاطية وتشنجات العضلات وتفاقم أمراض الجهاز التنفسي، لذلك يفضل أن ينتشر الهواء البارد بالتساوي في جميع أنحاء الغرفة، أو توجيهه للأعلى بدلًا من توجيهه نحو الشخص مباشرة.

كما أن التكييف يجفف الهواء في الغرفة، لذلك من المفيد استخدام جهاز ترطيب الهواء أيضا.

كيف يمكن تقليل تأثير جفاف المكيف على الجسم؟

تجفف المكيفات الهواء داخل الغرفة بشكل ملحوظ، وتخفض الرطوبة إلى 20–30٪، ما يهيج الأغشية المخاطية للأنف والحلق، لذلك، للحفاظ على مستوى رطوبة مريح (40–60٪)، ينصح باستخدام جهاز ترطيب الهواء أو وضع أوعية ماء مفتوحة داخل الغرفة.

كما ينصح بتهوية الغرفة بانتظام وشرب كميات كافية من الماء، لأنه يساعد على تقليل الإجهاد على الجسم ويساعد على تحمل الحرارة دون الإضرار بالصحة.

