كتب - محمود عبده:

تغيّر لون اللحوم داخل الفريزر من أكثر الأمور التي تثير قلق المستهلكين، خاصة عند ملاحظتها تتحول من اللون الأحمر الطبيعي إلى البني أو الرمادي، ما يدفع البعض للاعتقاد بأنها أصبحت غير صالحة للاستخدام.

كيف يحدث تغير لون اللحوم؟



بحسب موقع "The Healthy"، يرتبط لون اللحوم ببروتين يُعرف باسم "الميوجلوبين"، وهو المسؤول عن منحها اللون الأحمر الطبيعي داخل الأنسجة العضلية.



وعند تعرض اللحوم للأكسجين تظهر باللون الأحمر الزاهي، بينما يؤدي نقص الأكسجين داخل أكياس التخزين أو تكرار فتحها إلى حدوث عمليات أكسدة تدريجية، ما يتسبب مع الوقت في تحول اللون إلى البني أو الرمادي.



ما هي حروق التجميد؟



تحدث ما يُعرف بـ"حروق التجميد" عندما تفقد اللحوم جزءًا من رطوبتها نتيجة تعرضها للهواء البارد لفترات طويلة داخل الفريزر، ما يؤدي إلى ظهور بقع جافة رمادية أو بنية على السطح.

ورغم أن هذه الحالة قد تؤثر على الطعم والقوام، فإنها لا تعني بالضرورة أن اللحوم أصبحت فاسدة أو غير صالحة للأكل.



كيف نميز بين اللحوم الصالحة والفاسدة؟



يشدد خبراء سلامة الغذاء على أن اللون وحده لا يكفي للحكم على صلاحية اللحوم، إذ توجد علامات أكثر دقة تدل على فسادها، أبرزها:



خروج سوائل غير طبيعية

انبعاث رائحة كريهة

وجود ملمس لزج عند اللمس

تغيّر واضح في القوام بعد الذوبان



كيف نحافظ على جودة اللحوم داخل الفريزر؟



لضمان الحفاظ على اللحوم لأطول فترة ممكنة دون تراجع في الجودة، ينصح الخبراء بـ:

تثبيت درجة حرارة الفريزر بشكل مستمر

حفظ اللحوم في أكياس محكمة الغلق

تفريغ أكبر قدر ممكن من الهواء قبل التجميد

عدم إعادة تجميد اللحوم بعد إذابتها

كما يساعد التغليف الجيد على تقليل الأكسدة والحد من ظهور "حروق التجميد"، والحفاظ على جودة اللحوم لفترة.

