كشفت دراسة أجراها باحثون من إندونيسيا أن تناول عصير الجوافة بانتظام قد يسهم في تقليل خطر الإصابة بفقر الدم، خصوصا لدى النساء والمراهقات.

أشارت الدراسة إلى أن الجمع بين عصير الجوافة ومكملات الحديد كان أكثر فعالية في رفع مستوى الهيموجلوبين، وهو البروتين المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم، مقارنة بتناول مكملات الحديد وحدها.

ما هي أعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد وما مخاطره؟

يمكن أن يسبب هذا النوع من فقر الدم أعراض مثل الإرهاق، والضعف، وضعف التركيز، كما قد يؤدي إلى مضاعفات أثناء الحمل ويزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة أو الوفاة، وفقا لـ "ساينس ديلي".

لماذا عصير الجوافة مفيد؟

تكمن فعالية الجوافة في احتوائها الطبيعي العالي على فيتامين C، الذي يساعد الجسم على امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية بشكل أفضل.

تحتوي الجوافة على نحو أربعة أضعاف كمية فيتامين C الموجودة في البرتقال لكل 100 جرام.

كما توفر الجوافة فيتامين A، وحمض الفوليك، والألياف، وكميات صغيرة من الحديد نفسه، ما يجعلها إضافة غذائية متكاملة لتعزيز صحة الدم.

عند جمع بيانات 12 دراسة شملت 235 امرأة ومراهقة، وجد الباحثون أن المشاركات سجلن زيادة متوسطة في مستوى الهيموجلوبين بلغت 1.71 جرام/ديسيلتر بعد تناول عصير الجوافة.

وارتفع الهيموجلوبين لدى المراهقات بمتوسط 1.52 جرام/ديسيلتر، بينما بلغ الارتفاع لدى النساء الحوامل نحو 1.84 جرام/ديسيلتر.

