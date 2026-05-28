كتبت- آلاء نبيل:

تُعد روائح اللحوم داخل الثلاجة من المشكلات الشائعة التي تنتج غالباً عن تسرب السوائل أو سوء التخزين أو نمو البكتيريا، ويمكن التعامل معها من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة والفعالة التي تساعد على تنظيف الثلاجة والتخلص من الروائح بشكل نهائي، مع الوقاية من عودتها مستقبلاً.



وبحسب ما ذكره موقع "KitchenAid "، إليك أهم النصائح للحفاظ على الثلاجة من رائحة اللحوم.

1- تنظيف الثلاجة بشكل عميق



تبدأ عملية إزالة الروائح بتنظيف شامل للثلاجة، في حال تسربت لحوم نيئة أو انبعثت روائح قوية، يُفضل إفراغ الثلاجة بالكامل وإزالة جميع الرفوف والأدراج، و تُغسل هذه الأجزاء جيداً باستخدام الماء الدافئ والصابون، ثم يُمسح الجزء الداخلي بمحلول مكون من كميات متساوية من الماء والخل الأبيض، حيث يساعد ذلك على القضاء على البكتيريا المسببة للروائح.



2- استخدام مواد طبيعية لامتصاص الروائح



بعد التنظيف، يمكن وضع مواد طبيعية تساعد على امتصاص الروائح المتبقية داخل الثلاجة، مثل:

بيكربونات الصوديوم : توضع كمية منها في وعاء مفتوح على رف الثلاجة، حيث تعمل على امتصاص الروائح بفضل مساحة سطحها الواسعة.

الفحم النشط: يتميز بقدرته العالية على جذب الجزيئات المسببة للروائح واحتجازها، ويُستخدم عادة في مرشحات أحواض السمك.

بقايا القهوة الجافة: يمكن استخدامها أيضاً للمساعدة في تحييد الروائح داخل الثلاجة بشكل طبيعي.



3- الحفاظ على درجة حرارة مناسبة



تلعب درجة الحرارة دوراً أساسياً في منع تكون الروائح، حيث تنشط البكتيريا في الأجواء الدافئة وتسرع من تلف اللحوم، لذلك يُنصح بالحفاظ على درجة حرارة الثلاجة ما بين 1.6 و3.3 درجة مئوية (35–38 فهرنهايت) لضمان حفظ الطعام بشكل آمن وتقليل احتمالات التعفن.



4- تخزين اللحوم بطريقة صحيحة



يساهم أسلوب التخزين في منع انتشار الروائح داخل الثلاجة، حيث يُفضل حفظ اللحوم في عبوات محكمة الإغلاق أو داخل أكياس مخصصة للتخزين المانع للتسرب، مع تجنب تركها مكشوفة هذا الإجراء يمنع تسرب السوائل ويحصر الرائحة داخل العبوة.



5- الاهتمام بفلتر هواء الثلاجة



تحتوي بعض الثلاجات الحديثة على فلاتر هواء مزودة بالكربون النشط، والتي تساعد في امتصاص الروائح، وفي حال استمرار الرائحة رغم التنظيف، يُنصح بمراجعة دليل الجهاز واستبدال الفلتر إذا لزم الأمر، خاصة في الموديلات التي تعتمد على أنظمة تنقية الهواء.

