مع حلول عيد الأضحى وازدياد الإقبال على تناول اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها، قد تظهر بعض الأعراض الهضمية المزعجة لدى عدد من الأشخاص نتيجة الإفراط في تناولها، خاصة عند عدم مراعاة التوازن الغذائي أو طرق الطهي السليمة.

وحذر الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، من الإفراط في تناول اللحوم خلال أيام العيد، مؤكدًا أن ذلك قد يؤدي إلى مجموعة من الأعراض المزعجة على الجهاز الهضمي، في مقدمتها التلبك المعوي والمغص والانتفاخ.

التلبك المعوي والمغص

وقال القيعي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن تناول كميات كبيرة من اللحوم في وقت قصير يضع عبئًا زائدًا على الجهاز الهضمي، ما قد يؤدي إلى صعوبة في الهضم وحدوث تلبك معوي مصحوب بمغص وانتفاخ، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل هضمية مسبقة.

الانتفاخ والغازات

وأضاف أن اللحوم الحمراء تستغرق وقتًا أطول في الهضم مقارنة بغيرها من الأطعمة، ومع الإفراط في تناولها قد يحدث تراكم للغازات داخل المعدة والأمعاء، مما يسبب شعورًا بعدم الراحة والانتفاخ.

عسر الهضم والإمساك

وأشار أخصائي التغذية العلاجية إلى أن قلة تناول الألياف مع زيادة استهلاك اللحوم قد يؤدي إلى عسر هضم وإمساك لدى بعض الحالات، نتيجة بطء حركة الأمعاء.

نصائح لتجنب الأعراض

وشدد القيعي على ضرورة الاعتدال في تناول اللحوم، مع إدخال الخضروات والألياف ضمن الوجبات، وشرب كميات كافية من المياه، إلى جانب تجنب تناول كميات كبيرة في وجبة واحدة.

