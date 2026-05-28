

كتب - محمود عبده:

مع دخول عيد الأضحى، يزداد استهلاك اللحوم داخل كثير من المنازل، وهو ما قد يرهق الجهاز الهضمي ويؤثر على توازن الجسم، خاصة مع تناول كميات كبيرة خلال فترات قصيرة، الأمر الذي يدفع الأطباء للتحذير من بعض العادات الغذائية الشائعة خلال أيام العيد.

وبحسب ما أعلنته هيئة الدواء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن الإفراط في تناول اللحوم خلال أيام العيد قد يؤدي إلى عدد من المشكلات الصحية، خاصة مع تناول كميات كبيرة في وقت قصير.

هل تسبب اللحوم حصوات الكلى؟

أوضحت هيئة الدواء، أن البروتينات الحيوانية تحتوي على مركبات تعرف باسم "البيورينات"، والتي تتحلل داخل الجسم إلى حمض اليوريك، وهو ما قد يزيد من احتمالات تكون حصوات الكلى عند الإفراط في تناول اللحوم.

كيف تؤدي اللحوم إلى الالتهابات؟

تشير التحذيرات إلى أن الدهون المشبعة الموجودة في بعض أنواع اللحوم قد تعزز الالتهابات داخل الجسم، خاصة مع غياب مضادات الأكسدة التي تساعد على مقاومة الالتهاب.

ولهذا ينصح بالحرص على تناول الخضروات والفواكه الملونة إلى جانب اللحوم، لاحتوائها على عناصر مضادة للأكسدة تدعم صحة الجسم.

هل الإفراط في اللحوم يسبب الجفاف؟

أكدت الهيئة أن زيادة حمض اليوريك الناتج عن تناول كميات كبيرة من اللحوم يدفع الكلى لاستهلاك كميات أكبر من الماء للتخلص من السموم، ما قد يؤدي إلى زيادة التبول وفقدان السوائل، خاصة مع عدم شرب الماء بشكل كاف.

لماذا تسبب اللحوم الإمساك وصعوبة الهضم؟

تحتاج اللحوم إلى وقت طويل نسبيا للهضم، كما أنها لا تحتوي على ألياف غذائية، وهو ما قد يسبب الانتفاخ والإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي، خاصة عند تناول اللحوم الدسمة أو بكميات كبيرة.

