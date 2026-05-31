يعد العسل من أقدم الأطعمة التي عرفها الإنسان، إذ ارتبط عبر التاريخ بالصحة والعلاج، وما زال حتى اليوم يحظى بإقبال كبير باعتباره بديلا طبيعيا للسكر.

ورغم الشعبية الواسعة لـ العسل، يتساءل البعض حول مدى كونه صحيا بالفعل.

كيف يصنع العسل الطبيعي قبل وصوله إلى الأسواق؟

ينتج النحل العسل من رحيق الأزهار، حيث يحوله إلى سكريات بسيطة يخزنها كغذاء داخل الخلية.

أما العسل الذي يباع في الأسواق، فيجمع من خلايا صممت خصيصا، ثم يصفى ويعالج قبل تعبئته لتوفير منتج جاهز للاستخدام البشري، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

هل العسل مصدر طاقة صحي أم سعرات حرارية مرتفعة؟

يتكون العسل في معظمه من السكريات، خصوصا الفركتوز والجلوكوز، اللذين يمتصهما الجسم بسرعة ويستخدمهما كمصدر للطاقة.

وتحتوي ملعقة طعام واحدة (حوالي 20 جرام) على نحو 61 سعرة حرارية، ما يجعله غذاء عالي التركيز بالطاقة، ويستدعي تناوله باعتدال ضمن النظام الغذائي اليومي.

يحذر خبراء التغذية من التعامل مع العسل باعتباره طبيعيا فقط، إذ يظل في النهاية شكلا من أشكال السكر.

لذا من الضروري الحد من السكريات المضافة، وتناول ما يعادل نحو 3 ملاعق كبيرة من العسل يوميا كحد أقصى ضمن نظام غذائي معتدل.

هل للعسل فوائد صحية؟

يحتوي العسل على كميات صغيرة من الفيتامينات والمعادن ومضادات أكسدة مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، التي قد تسهم في تقليل الالتهابات وحماية الخلايا من التلف.

قد تسهم بعض المركبات الموجودة في العسل في دعم صحة الجهاز الهضمي، إذ يحتوي على سكريات معقدة تعمل كغذاء للبكتيريا النافعة في الأمعاء، مما قد يساعد على تحسين التوازن الميكروبي داخل الجهاز الهضمي وتعزيز صحة الأمعاء بشكل عام.

ويرتبط تناول العسل بتحسين بسيط في الوزن عند استبداله بالسكر الأبيض، إضافة إلى تأثير محتمل على هرمونات الجوع والشبع، ما قد يقلل الرغبة في تناول السكريات.

هل يختلف تأثير أنواع العسل؟

تختلف خصائص العسل باختلاف مصدره وطريقة معالجته، فهناك آلاف الأنواع التي تتباين في اللون والطعم والقيمة الغذائية، وذلك حسب الزهور التي يتغذى عليها النحل، مما يجعل لكل نوع مميزاته الخاصة.

غالبا ما يخضع العسل التجاري لعملية "البسترة" بهدف زيادة السلامة وإطالة مدة الصلاحية، إلا أن هذه العملية قد تؤدي إلى تقليل بعض مضادات الأكسدة.

في المقابل، يحتفظ العسل الخام غير المعالج بنسبة أعلى من المركبات الطبيعية، لكنه قد يكون أكثر عرضة لاحتمال التلوث إذا لم يخزن بشكل صحيح.

غالبا ما يحتوي العسل الداكن على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة مقارنة بالأنواع الفاتحة، ما يمنحه قيمة غذائية أكبر في هذا الجانب ويزيد من فوائده المحتملة للصحة.

