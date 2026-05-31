بعد "محتاج اللي يساعدني".. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للملحن نادر نور

وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة للملحن نادر نور بعد تدوينته الأخيرة التي كشف خلالها عن حاجته للمساعدة بعد معاناة استمرت 3 سنوات من المحاولات للعمل.

وأعاد تركي آل الشيخ، تدوينة نادر نور، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "أنت فنان كبير وأنا حابب أشتغل معاك".

وكان الملحن نادر نور، كتب عبر حسابه على فيسبوك: "بعتذر لكل الناس اللي بتبعت لي كلمات أغاني من فضلكم متبعتوش تاني.. معنديش مشاريع شغال عليها ولا نجوم بتسمع مني أغاني ولا عندي حاجة أقدر أساعدك بيها لأني ببساطة محتاج اللي يساعدني".

وتابع: "للناس اللي بتتهمني بالكسل والتقصير، أنا فعلا بعدت فترة لأسباب شخصية وبحاول أرجع من ٣ سنين ومش عارف.. مسيبتش باب مخبطتش عليه.. فقدت التواصل مع الأغلبية العظمى داخل الوسط الغنائي منهم نجوم اشتغلت ونجحت معاهم ومنهم اللي بحاول اشتغل معاه للمرة الأولى ومنهم اللي عشرة عمر ومشوارنا بدأناه مع بعض وأحلام حلمناها ونجاحات حققناها سوا واللي بيرد على التليفون مرة مبيردش تاني وبقيت أحس بالرفض وعدم التقبل وأنا مش متعود أزن على حد أو أطلب الحاجة أكتر من مرة بشكل يقلل مني ومن احترامي لنفسي بعد كل اللي قدمته حتى لو كان قليل فهو كبير من وجهة نظري".

وأضاف: "أخيرا معنديش مشاكل مع حد ولا بكتب الكلام ده لكسب تعاطف حد وكل الاحترام والتوفيق لزملائي، أنا مش زعلان من حد.. وأسف على الاطالة".



يذكر أن، نادر نور تعاون مع عدد من أشهر المطربين، بينهم عمرو دياب بأغنية "تنسى واحدة" وأغنية "آه من الفراق". ومحمد فؤاد بأغنيتي "خبيني" و "لو لينا حق". وإليسا بأغنية "جوايا ليك". وخالد سليم بأغنيتي "غيبت يا غالي" و"بلاش الملامة". كما تعاون أيضا مع مصطفى قمر، فضل شاكر، ومي سليم.

