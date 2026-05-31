تشهد التمور إقبالا متزايدا في مختلف أنحاء العالم، بفضل ما تتميز به من مذاق حلو طبيعي وقيمة غذائية عالية.

كما أن تناول التمور قد يسهم في تحسين صحة الأمعاء، ودعم مستويات الكوليسترول، وتعزيز صحة القلب.

تتمتع التمور بطعمها الحلو وقوامها الطري، مما يجعلها خيارا محببا للعديد من الأشخاص.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على مجموعة مهمة من العناصر الغذائية؛ فالحصة التي تزن 100 جرام توفر نحو 8 جرامات من الألياف الغذائية، مما يسهم في تحسين الهضم وتعزيز انتظام حركة الأمعاء.

ما المعادن التي تجعل التمور داعما لصحة الجسم؟

تعد التمور مصدرا غنيا بالمعادن الأساسية، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والنحاس والمنجنيز، وهي عناصر تؤدي دورا مهما في دعم وظائف القلب والعضلات والأعصاب.

كما تسهم في إنتاج خلايا الدم الحمراء، وتعزيز صحة العظام، والحفاظ على العديد من العمليات الحيوية الضرورية للجسم، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

التمور تحمي الجسم من الالتهابات والإجهاد التأكسدي

توفر التمور أيضا فيتامين B6 الضروري للوظائف الحيوية، إلى جانب مضادات الأكسدة المهمة مثل الفلافونويدات والكاروتينات والأحماض الفينولية. هذه المركبات تساعد الجسم على مقاومة الالتهابات وتقليل آثار الإجهاد التأكسدي، مما يعزز الصحة العامة ويقي من بعض الأمراض المزمنة.

وبالرغم من فوائد التمر، يجب تناوله باعتدال بسبب احتوائها على نسب مرتفعة من السكريات والسعرات الحرارية.

فكل 100 جرام يحتوي على ما بين 275 و315 سعرة حرارية، إضافة إلى نحو 65 جرام من السكر الطبيعي.

تحتوي التمور على ألياف قابلة للذوبان قد تساعد في تقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، مما يساهم في دعم صحة القلب.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على مركبات نباتية ومضادات أكسدة تساعد على حماية القلب وتعزيز وظائفه بشكل عام، مما يجعل التمر خيارا طبيعيا مفيدا لصحة الجهاز القلبي الوعائي.

وأيضا تناول التمر بانتظام قد يسهم في خفض مستويات الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية ودعم صحة الأمعاء، إذ تعد من الأغذية التي تغذي البكتيريا النافعة داخل الجهاز الهضمي، ما يساعد على تحسين الهضم وتعزيز المناعة.

